內幕／有別徐國勇！林右昌掌內政部　開會像建築事務所

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攤開林右昌過去8年治理基隆政績，包括推動基隆市港再生標竿計畫、清除大量電纜線、建造外木山濱海自行車道，及辦理2022城市博覽會等，並靠組織改造、精簡人事與爭取中央競爭型預算，達成7年負債減48億元。施政表現及朝野關係鞏固，普遍受到地方好評。
不過，由於明年將進行總統選舉，使林右昌部長任期恐只有1年，如何用有限時間有效治理事務？知情人士透露林右昌設定「兩大重點」需迫切處理，包括解決國家住宅政策，要讓民眾租得起、買得起及住得起。在國人關切的治安議題部分，林也將反詐騙視為重中之重，以打詐視同反毒為要點。
有別於徐國勇過去掌內政部作風，內部人士直言，林右昌擔任基隆市長期間，與市府局處長、科長互動密切；而接掌內政部後，每當要交代關鍵宣傳與政策走向，就會直接找部長、次長等人一同來開會，「與其層層交代，從部長到次長、次長到科長，最後部長還是要自己修改」。此開會模式好處在於，執行政策不會一改再改，也不用一直猜測。
內部人士指出，徐國勇擔任部長時，較傾向與屬下一對一，或一對兩、三人溝通，之後再由與會人員，將開會內容向下傳達，開會對象通常多為次長，科長層級者出席機會並不多。內部人士也提到，林右昌喜歡「團隊作業」，一次開會都會找7至8人到部長室內討論，對象包括次長、科長，甚至承辦人。
綜觀兩人差別，內部人士形容林右昌內部管理模式像「建築事務所」，直接將事項所有關係人，如公務營造、技師及設計人，一同找來開會討論；徐國勇模式則比較像「律師事務所」，先與當事人聊天，再跟檢察官溝通。該人士強調，兩者並無優劣之分，他坦言林右昌模式雖大家一開始不太熟悉，讓同仁感受些許緊張，但習慣後大家互動很良好。