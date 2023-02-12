情人節「吃雞優惠」！頂呱呱6支小雞腿139元 9塊雞199元
情人節還沒準備也不怕，頂呱呱在情人節當天（2/14）至2/21、限時8天推出吃雞優惠，「雞情四射」期間限定情人套餐，小肉麻組「6支小雞腿」139元，大心雞組9塊炸雞桶「5塊原味炸雞＋𝟰支小雞腿」199元，而且還可以加價購人氣呱呱包只要49元。韓式炸雞bb.q CHICKEN即日起至3/15推出「戀愛炸雞套餐」，吃得到「啾挖嘿喲鬆餅」與牽絲濃郁的「馬西搜唷起司球」，完成活動任務，還有機會抽「雙人似顏繪」插畫。
記者蕭涵云/綜合報導
頂呱呱日前被大家發現默默漲價。其中，變貴最多的6塊及8塊炸雞派對組合餐，一次漲了30元。不過呼應情人節將至，業者趕緊奉上「雞情四射」期間限定情人套餐，為大家壓壓驚，雙雙打造甜蜜大心雞組與火辣小肉麻組分別祭出戀愛價回饋消費者。
2/14(二)～2/21(二)限8天，全台頂呱呱門市（除劍潭店外），小肉麻組「小雞腿 x 6支」139元（原價177元），還可選擇原味或椒麻口味；大心雞組則放入原味炸雞 x 5塊（胸尖部位）＋小雞腿 x 4支，9塊炸雞桶只要199元（原價343元，原味炸雞部位指定不可更換）。只要購買情人節限定組合，還可再享超值加價購優惠，人氣呱呱包49元、功夫紅/綠茶35元、酸梅汁45元，加購組數上限10組。
另外，韓式炸雞bb.q CHICKEN即日起至3/15推出「戀愛炸雞套餐」，套餐內除了bb.q獨家韓式特製醬料包裹的「調味炸雞」外，還以韓文「喜歡你」命名告白新品「啾挖嘿喲鬆餅」、與牽絲濃郁的「馬西搜唷起司球」組合。於2/28前於bb.q官方FB或IG活動文留言，完成活動任務，就有機會抽由「潔與她的鹿」繪製的「雙人似顏繪」插畫。