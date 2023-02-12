台灣搜救隊被客氣請走！土國教授難過發聲 消防署回應了
土耳其規模7.8強震造成死傷無數，台灣在第一時間就組成特搜隊，深入現場支援，一名與台灣深有淵源達30年的土耳其教授葉瑪思（Yilmaz Keskin），恰好在土耳其探親，便立即與搜救隊會合。他與台灣搜救隊一起在現場工作，看到看到土耳其當地消防，為了搶功勞、名聲，將台灣搜救隊「客氣地」請走，讓他感到痛心不已。對此，消防署今（12）日回應表示，一切以救災優先，一本初心。
編輯中心/綜合報導
根據《中央社》報導，葉瑪思獲知台灣搜救隊將前往災區，便取消返台計畫，開數小時的車，趕赴阿達那（Adana），協助台灣搜救隊，並與第2批搜救隊會合，一同前進重災區阿德亞曼（Adiyaman）。
葉瑪思除了協助翻譯，也幫忙台灣搜救隊搬運物資、固守基地，葉瑪思說，「災區房屋坍塌的景象令他非常驚恐，還有『自己人』土耳其地方單位的作為讓他難受。」
葉瑪思指出，日前台灣發現疑似有生還者的一處地點後，土耳其這邊因為想要名聲，客氣地把台灣搜救隊「趕走」，「（台灣搜救隊）好像被別人當作一個玩具那樣」。
「我們自己人為什麼這樣子做？我受傷了」葉瑪思直言，自己不是救難隊成員都覺得難過了，反而還被搜隊隊成員安慰，「現在不是難過的時間，不需要吵架，一定要跟時間賽跑尋找坍塌建物裡的人。」盛讚台灣搜救隊是真的來做事。
對此，消防署也回應，台灣搜救隊本於人道救援的立場與精神，除積極執行救援外，也考量受災國當地的需求、民風與民情，為不影響搜救工作執行，皆全力配合現場分區協調中心及當地政府的要求執行搜救工作，以達最高搜救能量，「一切以救災優先，一本初心！」（編輯：孫唯容）