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迪麗熱巴爆懷孕謠言！黃景瑜前妻罕見聲援：別瞎編了

▲迪麗熱巴（左圖）被瘋傳懷孕，黃景瑜前妻王雨馨（右圖左）發聲為她說話。（圖／翻攝自迪麗熱巴、王雨馨微博）
▲迪麗熱巴（左圖）被瘋傳懷孕，黃景瑜前妻王雨馨（右圖左）發聲為她說話。（圖／翻攝自迪麗熱巴、王雨馨微博）

記者江芷稜/綜合報導

中國頂流男星黃景瑜與新疆女神迪麗熱巴因合作爆出緋聞，傳出他因此與前妻王雨馨分手，讓熱巴捲入小三疑雲，近日中國狗仔加碼爆料迪麗熱巴懷孕，恭喜黃景瑜「升級成小哥哥」，引起網路熱議，被男方發律師函警告，王雨馨也罕見跳出來聲援熱巴，表示「熱8挺可愛的，別瞎編了！」不少網友直呼「這可是正主說話了，熱巴終於清白了」！

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▲王雨馨在直播時證實曾經跟黃景瑜結過婚。（圖／翻攝自王雨馨微博）
▲王雨馨在直播時證實曾經跟黃景瑜結過婚。（圖／翻攝自王雨馨微博） 
▲黃景瑜2018年被爆與王雨馨（右圖左）結婚，但兩人當時已經分手。（圖／翻攝自微博）
▲黃景瑜2018年被爆與王雨馨（右圖左）結婚，但兩人當時已經分手。（圖／翻攝自微博）
▲黃景瑜與前妻王雨馨的結婚照在網路上瘋傳。（圖／翻攝自微博）
▲黃景瑜與前妻王雨馨的結婚照在網路上瘋傳。（圖／翻攝自微博）
黃景瑜走紅後，與畫家王雨馨爆出2018年早就結婚，結婚證也被公布在網路上，王的助理更外流幾段錄音，指控男方辜負女方，黃景瑜工作室隨後表示兩人已經和平分手，未提及是否結婚。王雨馨在微博發布過一條動態：「8減5等於3，8855真可愛」，被人認為是在暗諷迪麗熱巴破壞婚姻。

迪麗熱巴因為長達7個月沒拍戲，也缺席春晚、巴黎時裝週，加上被拍到在機場穿厚重大衣遮肚子的照片，因此傳出懷孕消息，名字火速登上微博熱搜榜，不過事後粉絲氣炸，指控狗仔盜圖使用，已經侵犯自己的著作權，根本是造謠不花成本。

▲▼迪麗熱巴被狗仔「陽陽」拍到穿大衣遮肚。（圖／翻攝自微博）
▲迪麗熱巴被狗仔「陽陽」拍到穿大衣遮肚，但實際上這張照片是粉絲拍的照片。（圖／翻攝自微博）
沒想到，這次迪麗熱巴捲入懷孕風波，面對狗仔的造謠，王雨馨突然高調聲援，表明自己的態度，更在直播時直球對決，證實和黃景瑜的確結過婚。她的這次聲明讓熱巴的粉絲相當感激，認為這句話證明兩點，首先是熱巴並未介入黃景瑜的感情，且王雨馨主動力挺熱巴，算是「girls help girls」的行為，讓造謠者可以閉嘴，還了迪麗熱巴一個清白。

▲王雨馨幫迪麗熱巴說話，要狗仔不要瞎編了。（圖／翻攝自王雨馨微博）
▲王雨馨幫迪麗熱巴說話，要狗仔不要瞎編了。（圖／翻攝自王雨馨微博） 

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