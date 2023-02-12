乍暖還寒別感冒！先10度低溫冷爆再回暖 1圖秒懂1週天氣
今（12）日白天各地晴朗溫暖，難得在冬日裡的舒適豔陽天讓不少人都出門走走，中南部地區高溫大多回升到攝氏30度以上，台北高溫也有攝氏27.3度。中央氣象局指出，未來一週天氣屬於「乍暖還寒」的型態，從明（13）日中午起一路到週四清晨，受到大陸冷氣團或強烈大陸冷氣團影響，各地氣溫偏冷，北台灣最低溫僅攝氏12到13度，沿海空曠地更低只有攝氏10度左右，不過週四白天起、下半週天氣逐漸放晴回暖，北部高溫回到攝氏22到23度，中南部地區高溫可達攝氏25到29度，提醒民眾留意溫差變化。
記者張勵德/綜合報導
氣象局預報員曾昭誠指出，這波相對穩定的好天氣可以持續到明（13）日上午，不過明天白天北台灣雲量就會逐漸變多，午後鋒面通過北部及東半部地區將轉為有局部短暫陣雨的天氣，其他地區維持多雲到晴。而鋒面通過後冷空氣南下，預估這波冷空氣等即可達大陸冷氣團或強烈大陸冷氣團等級，氣溫會開始一路下滑，預估這波冷氣團將從週二西洋情人節當天一路影響到週四。這波冷氣團影響最明顯的時間點是週三及週四清晨，北台灣低溫僅攝氏12度，沿海空曠地區最低溫更低只有攝氏10度左右，其他地區低溫約攝氏14到16度。
至於天氣方面，週二、週三伴隨華南雲雨區東移影響，北部、東半部地區、中南部山區及恆春半島有局部短暫雨，天氣較為濕冷，其他地區為多雲。預計週四開始水氣逐漸減少，僅剩東半部地區及大台北山區偶有局部短暫雨，其他地區恢復多雲到晴，好天氣可以一直持續到下週日（2/19）。
曾昭誠說，週五（2/17）開始冷氣團減弱，各地放晴回暖，不過受到輻射冷卻效應影響，各地日夜溫差較大，提醒民眾留意。另一方面，明日西半部地區及外島金門、馬祖、澎湖容易有局部濃霧，請民眾多多留意。