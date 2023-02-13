提供工作機會！高雄市政府勞工局舉辦徵才活動

高雄市政府勞工局11日下午，在新光三越高雄左營店彩虹市集1樓夢想廣場，舉辦今年開春第一場創薪起飛、魅力高雄大型徵才活動，吸引許多求職、轉職民眾到場參與，經統計現場遞履歷面試者計達743人次，廠商回報的初媒率約38%。
記者黃守作／高雄報導
高雄市政府勞工局局長周登春表示，此次大型徵才活動，是今(112)年開春第一場徵才活動，經統計現場遞履歷面試者計743人次，廠商回報的初媒率約38%，以年輕族群居多，求職者不需再擔心投遞履歷石沉大海，直接獲得與廠商面試的機會，廠商也使出渾身解數希望能爭取到優秀人才。
周登春說，此次徵才活，有許多知名廠商釋出半導體工程師、電子工程師、製程工程師及儲備幹部等優質的工作機會，投遞履歷人次較多的事業單位，包括台積電101人、二十一世紀63人、日月光59人、華泰電子亦有41人，以及三元能源與燁聯鋼鐵各有40人次投遞。
周登春並說，勞工局將於2月份再舉辦2場中型徵才活動，分別於2月17日(五)上午在岡山區樂購廣場、2月21日(二)下午在鳳山靈糧堂，將提供許多工作的機會，屆時歡迎有求職需求的市民朋友前往投履歷直接面試。
周登春指出，求職民眾除考量公司薪資待遇、福利與工作環境外，也希望可以同時兼顧未來發展及家庭生活的平衡，為此，勞工局將持續協助在地廠商提供更友善、安全與健康的職場環境，積極辦理各項宣導輔導與幸福企業評選活動，幫助優質廠商留住優秀人才，帶動產業發展，也讓勞工朋友有穩定及安全的就業環境，才能更安心為公司打拼。