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安坑輕軌開通！10分鐘煙火秀今晚登場　九澤CP同台飆唱

▲新北捷運局比照淡水輕軌開通，安坑輕軌開通也將舉辦嘉年華晚會同樂，10分鐘煙火秀、歌手演唱會就在今晚登場！（示意圖／翻攝自新北旅客臉書）
▲新北捷運局比照淡水輕軌開通，安坑輕軌開通也將舉辦嘉年華晚會同樂，10分鐘煙火秀、歌手演唱會就在今晚登場！（示意圖／翻攝自新北旅客臉書）

記者汪睿琦/綜合報導

安坑人趕快樓下揪樓上、大朋友牽小朋友衝陽光運動公園！2/10安坑輕軌開通剛好是週五平日，新北捷運局在今（12）讓晚間舉辦煙火演唱會要與市民朋友同樂。晚間19:30「九澤CP」的陳零九、邱鋒澤，超人氣饒舌男星婁峻碩、梁文音、原子邦妮等將於新北陽光運動公園熱力開唱，到了20:23還有長達10分鐘的煙火秀可以看。住雙北的民眾現在還有時間，趕快衝一波了！

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日前安坑輕軌通車第一天就湧入大批人潮搶頭香搭乘，據現場民眾形容「排到我已經500多號了！」還有家長特地在開學前帶小朋友從台北殺來搭乘，足見民眾對輕軌的落成有多期待。現場除了全新的輕軌列車，「好識集」也是一大看點，以白色帳篷為主色調，打造出充滿文青感的市集相當引人注目，各家攤販有賣雞蛋仔、素食美食、麵包甜點，還有文創小物，讓民眾搭捷運之前可先添點小樂趣。

▲安坑輕軌2/10開通，今晚將重磅舉辦嘉年華晚會慶祝。（圖／記者汪睿琦攝）
▲安坑輕軌2/10開通，今晚將重磅舉辦嘉年華晚會慶祝。（圖／記者汪睿琦攝）
▲現場除了全新的輕軌列車，「好識集」也是一大看點，以白色帳篷為主色調，打造出充滿文青感的市集相當引人注目。（圖／記者汪睿琦攝）
▲現場除了全新的輕軌列車，「好識集」也是一大看點，以白色帳篷為主色調，打造出充滿文青感的市集相當引人注目。（圖／記者汪睿琦攝）
▲「好識集」讓民眾搭捷運之前可先添點小樂趣，圖為安坑輕軌總站十四張站。（圖／記者汪睿琦攝）
▲「好識集」讓民眾搭捷運之前可先添點小樂趣，圖為安坑輕軌總站十四張站。（圖／記者汪睿琦攝）
今年新北捷運局比照當年淡水輕軌落成，也舉辦了煙火秀要與雙北市民同歡。除了有上述好吃好玩的市集外，今（2/12）19:30開始登場時長2小時的藝人演唱會，當紅偶像陳零九、邱鋒澤、婁峻碩、梁文音、原子邦妮5組堅強卡司輪番開唱，大飽歌迷耳福；看完煙火秀別急著走，重頭戲「璀璨煙火秀」將於20:23登場，總計時長10分鐘，以絢爛煙火為安坑輕軌開啟美好篇章。

⭐安坑輕軌音樂煙火嘉年華懶人包

時間：19:30～21:30 藝人演唱會、20:23開始 璀璨煙火秀

地點：新北陽光運動公園 新北市新店區安業街

交通：

嘉年華活動當天安坑輕軌將加開班次，將視散場情形延長至活動人潮疏散為止

陽光運動公園兩處停車場開放時間，當天15:00後停車場只出不進，請15:00過後切勿進入停車場

建議盡量搭乘大眾交通工具前往參加嘉年華。

▲除了有上述好吃好玩的市集外，今（2/12）19:30開始登場時長2小時的藝人演唱會，當紅偶像陳零九、邱鋒澤、婁峻碩、梁文音、原子邦妮5組堅強卡司輪番開唱，大飽歌迷耳福。（圖／取自新北捷運局官方臉書）
▲除了有上述好吃好玩的市集外，今（2/12）19:30開始登場時長2小時的藝人演唱會，當紅偶像陳零九、邱鋒澤、婁峻碩、梁文音、原子邦妮5組堅強卡司輪番開唱，大飽歌迷耳福。（圖／取自新北捷運局官方臉書）

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