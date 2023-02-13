安坑輕軌開通！3大打卡咖啡廳 「這家」玻璃屋好吃好拍

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從安坑輕軌「耕莘安康院區站」下車，步行只要1分鐘路程即可抵達，店名「一畝田」其實沒有田，店面位置在一個小小鐵皮屋中，多數在地人平時開車奔馳在一旁安一路公路上，就這樣不小心錯過！也正因為店面位置隱密，形成一個靜謐的小空間，由落地窗包圍像是玻璃屋般，邊喝咖啡抬頭還可以邊欣賞外頭天然自然風景，相當悠閒。
一畝田店內除了咖啡外，還有不少輕食選擇。綜觀臉書小編分享，店內水滴狀鬆餅深受食客歡迎，業者還會依當季水果時令做出鬆餅配料調整，夏天有芒果口味、冬天則有草莓口味，至於你下次造訪時會是甚麼口味，就端看你的運氣囉！
⭐一畝田咖啡輕食資訊站
地址：新北市新店區安一路二段200-1號 輕軌耕莘安康院區下車走1分鐘
營業時間：上午11:30~下午18:00
📍拿個咖啡
從輕軌新和國小站下車，步行9分鐘後找到「陽光PARK」園區即抵達。拿個咖啡位於住宅社區中，因此環境相當靜謐，店內同樣以大片落地窗組成，自然陽光透進來就讓人可以在這裡待上一下午！
根據Google網友評論可發現一致好評，有人說老闆烘焙咖啡的技術非常專業，光咖啡單品就有許多口味可以選擇；還有人說店內不定時會選用花蓮當地食材，以行動支持台灣農產，餐點相當用心；另外也有人提醒，如果想帶毛小孩來記德記得先問問店家，因為是社區型咖啡廳的關係，怕影響到其他住戶，「不過店家離公園很近，毛小孩家長不用擔心！」
拿個咖啡店內不只販賣7種各式口味咖啡，從排餐到甜點也都有，想吃飽的朋友也不用擔心只有蛋糕無法果腹。其中網友相當推茄汁筆管麵，大讚「像家裡的味道！」還有巴斯克起司蛋糕也備受歡迎，喜歡甜點簡餐的你不妨來試試看喔。
⭐拿個咖啡資訊站
地址：新北市新店區安興路127-12號1樓 輕軌新和國小站下車走9分鐘
營業時間：上午11:30~晚上21:00
📍綠河Green River Roastery
喜愛拍照打卡的網美們對「綠河Green River Roastery」肯定不陌生，日式木製大門配上白色外牆，極具風味的裝潢早就吸引大批咖啡控、跑咖控來此打卡一波。在環河快速道路旁，以老房子改建的「綠河Green River Roastery」並不大，小小空間卻被業者改建的相當有風味，去過的網友都大讚「像一秒到京都！」
店內同樣販賣各式口味咖啡，還有每日限定不同甜點，據網友們分享，巴斯克起司蛋糕相當美味，有機會造訪的民眾務必點來嚐嚐看！不過因綠河位置較靠近捷運小碧潭站，建議想打卡的朋友可以先來喝杯咖啡、拍拍照後，再去搭乘捷運到輕軌站體驗比較順路喔。
⭐綠河Green River Roastery資訊站
地址：新北市新店區環河路100號
營業時間：上午11:00~下午19:00