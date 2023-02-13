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補班連六別哭！今上工「7-11美式買1送1」　拿鐵買8送4

▲周六又要補班補課別哭，周一上工先喝7-11大杯美式、皇家伯爵紅茶拿鐵買1送1，一路爽喝到西洋情人節。（圖／業者提供）
▲周六又要補班補課別哭，周一上工先喝7-11大杯美式、皇家伯爵紅茶拿鐵買1送1，一路爽喝到西洋情人節。（圖／業者提供）

記者黃韻文/綜合報導

這周六又是補班補課日，今起上工準備「連六」別哭，迎接明（14）天情人節，四大超商都備好咖啡優惠，提神飲品喝起來。萊爾富今起發動美式買8送5、拿鐵買8送4；7-11美式、皇家伯爵紅茶拿鐵買1送1一路喝到情人節，全家超商則是一日限定，醇黑厚可可飲約6折起、每杯30元，各家情人節好康趕緊筆記。

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🟡萊爾富
📍門市、APP｜2/13至2/14
▪大杯美式買8送5，6.2折（原價45元、特價28元）
▪大杯拿鐵買8送4，6.7折（原價55元、特價37元）

🟡7-ELEVEN
📍門市｜2/10至2/14
▪大杯美式買1送1，5折（原價45元、特價23元）
▪皇家伯爵紅茶拿鐵買1送1，5折（原價55元、特價28元）

📍APP｜2/8至2/15
▪大杯熱卡布奇諾14杯520元，6.8折（原價55元、特價37元)

▪風味指定熱飲系列14杯520元，6.8折（原價55元、特價37元)
活動品項任選：皇家伯爵紅茶拿鐵、太妃焦糖瑪奇朵、脆酷摩卡、可可歐蕾、焙烤榛果拿鐵。

▪精品拿鐵9杯520元，6.4折（原價90元、特價58元)

▪燕麥系列10杯520元，6.9折（原價75元、特價52元）
活動品項任選：冰燕麥奶茶、冰黑糖珍珠燕麥奶、大杯冰燕麥拿鐵 。


▲7-11針對情人節在APP推出多杯組520元方案。（圖／業者提供）
▲7-11針對情人節在APP推出多杯組520元方案。（圖／業者提供）
🟡全家
📍APP｜限2/14
▪醇黑厚可可飲加10元多1杯，6折（原價50元、特價30元）
▪仙女紅茶加10元多1杯，6.3折（原價40元、特價25元）

📍門市｜限2/14
▪霜淇淋不限口味第2支10元，6折（原價49元、特價30元）

▲全家霜淇淋換檔！推出全新「草莓優格霜淇淋」，名起限時5天加碼買1送1。（圖／業者提供）
▲「草莓優格霜淇淋」再度補貨開賣，情人節當天不限口味第2支10元。（圖／業者提供）
🟡OKmart
📍門市｜2/14
▪大杯美式買2送2，5折（原價45元、特價23元）
▪大杯拿鐵買2送2，5折（原價55元、特價28元）
▪大杯濃厚美式買2送2，5折（原價55元、特價28元）
▪大杯濃厚拿鐵買2送2，5折（原價65元、特價33元）


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