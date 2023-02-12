天然的最好！志工推廣環保酵素學校免費用

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洪慶隆說，近年來因為疫情影響，「勤洗手」變成民眾的日常，有越來越多的民眾學習自製清潔酵素，使用的材料不再是那些可能會破壞自然環境的化工原料，而是強調從平常生活中隨手可得的蔬果製成。
談起學習製作酵素的契機，洪慶隆說，當初因為老婆生病後，他就常常開車載著老婆趴趴走、放鬆心情，某次回老家南投，因緣際會認識國姓鄉的環保酵素研習中心志工，看到志工們利用村子裡種植的無農藥檸檬，加上黑糖和水混和攪拌，靜置發酵半年後就完成了清潔力很棒的純天然清潔酵素。
洪慶隆笑說，雖然他很清楚自己學做的這種酵素材料就只有「檸檬、黑糖、自來水」三種東西，百分百純天然，但因用慣了有品牌的清潔產品，一開始他自己還是不敢用這種沒有品牌的自製酵素，倒是妻子誇讚用來洗碗、擦地的效果很棒，後來他大膽聽從「酵友」的分享，拿來洗澡、洗頭、洗衣服，結果一用就愛上了，不但清潔力沒話講，洗完還有淡淡的檸檬香，沖洗後也不用擔心清潔廢水會對環境造成傷害，更神奇的是家中的排水管不再有臭味，而且以前家裡常見的螞蟻小蟲，現在都看不到了!
為了分享讓更多人知道這種對環境友善的清潔方式，洪慶隆前幾年都是自掏腰包購買上噸檸檬自製清潔酵素，免費分送給學校或社區，目前桃園市已有超過40所國中小使用這款酵素，讓小朋友在學校可以用最天然的東西勤洗手顧健康，孩子們還會回家跟爸媽分享，自己在學校已經用純天然的酵素把便當盒洗得乾乾淨淨，不少家長都相當驚豔。
同為環保酵素志工的夥伴楊文書說，自從接觸酵素後，他也回到鄉下老家做社區推廣，經過一段時日，楊文書驚訝表示，社區的螢火蟲竟然復育起來，螢火蟲越來越多，而且家裡的小蟲也變少，長期使用的結果，也讓整個環境變乾淨了。
洪慶隆說，「讓小朋友自小養成用天然洗的習慣，也是我的心願，希望他們長大後能少接觸化工，以後自然而然就比較健康。」現在除了有10多位志工固定和洪慶隆一起做酵素，他們也會到學校或社區教導學童或需要的民眾自製酵素，希望能藉此落實環保及生態教育，「這種東西可以做越多，對我們的土地越友善，與自然共好，才是真正的愛台灣！」