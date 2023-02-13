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徐巧芯爆料唐鳳欠薪、不務正業！資安院：已進入行政程序

▲國民黨台北市議員徐巧芯在直播中爆料，質疑數位部底下的資通安全研究院（資安院）強迫同仁1月16日報到，1月18日才能知道薪資，且直至今日都沒有領到薪水。（圖／翻攝徐巧芯臉書）
▲國民黨台北市議員徐巧芯在直播中爆料，質疑數位部底下的資通安全研究院（資安院）強迫同仁1月16日報到，1月18日才能知道薪資，且直至今日都沒有領到薪水。（圖／翻攝徐巧芯臉書）

編輯中心/綜合報導

國民黨台北市議員徐巧芯在直播中爆料，質疑數位部底下的資通安全研究院（資安院）強迫同仁1月16日報到，1月18日才能知道薪資，且直至今日都沒有領到薪水。對此，資安院昨晚緊急澄清表示，資安院人員由院長核敘薪資，1月19日已正式核發敘薪單，目前薪資經費已進行行政程序，會儘速依規定核發。

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徐巧芯指出，接獲民眾陳情，指控資安院強迫同仁1月16日報到，1月18日才能知道薪資，甚至至今都沒有領到薪水，還抱怨目前已經成為「外包部」，同仁沒有榮譽感，而此案將會向台北市勞動局檢舉，請市府調查以釐清真相。

徐巧芯也說，數位部長唐鳳多次被發現幫私人企業背書或宣傳，上一次黃揚明發現他幫一個投資公司拍廣告，這次又跑去幫課程網站拍片，增加對方的會員。「身為部長級的政務官，不應該用政府的公信力隨意替私人公司背書，否則以後若該公司出現問題，請問唐鳳要一起負責嗎？就是因為如此不務正業，每天在數位發展部以及資安議題上才會顯得如此吃力及貧乏。」

對此，資安院以4點回應，首先是資安院現職人員分別在今年1月16日與1月31日到職，並依據董事會通過的薪資規劃，由資安院長核敘薪資，1月19日已正式核發敘薪單。目前相關薪資經費已經進行行政程序，會儘速依規定撥給人員。

資安院表示，依行政法人法及資安院設置條例相關規定與董事會決議，已完成112年業務計畫及預算規劃，預計下週陳報數位部核定後，就可進行後續申請經費核發行政作業，亦會加速撥發人員薪水。

資安院指出，非常重視人員薪資撥發及相關權益，資安院院長何全德已在2月1日，以電子郵件向全體人員詳細說明薪資撥發作業進程。

資案院也指出，國家資通安全研究院設置條例今年1月1日正式施行，1月4日與1月17日召開第1、2次董監事聯席會議，7項營運重要法規與人員薪資規劃，都經董事會通過作為執行依據。（編輯：孫唯容）


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