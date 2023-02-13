徐巧芯爆料唐鳳欠薪、不務正業！資安院：已進入行政程序

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徐巧芯也說，數位部長唐鳳多次被發現幫私人企業背書或宣傳，上一次黃揚明發現他幫一個投資公司拍廣告，這次又跑去幫課程網站拍片，增加對方的會員。「身為部長級的政務官，不應該用政府的公信力隨意替私人公司背書，否則以後若該公司出現問題，請問唐鳳要一起負責嗎？就是因為如此不務正業，每天在數位發展部以及資安議題上才會顯得如此吃力及貧乏。」
對此，資安院以4點回應，首先是資安院現職人員分別在今年1月16日與1月31日到職，並依據董事會通過的薪資規劃，由資安院長核敘薪資，1月19日已正式核發敘薪單。目前相關薪資經費已經進行行政程序，會儘速依規定撥給人員。
資安院表示，依行政法人法及資安院設置條例相關規定與董事會決議，已完成112年業務計畫及預算規劃，預計下週陳報數位部核定後，就可進行後續申請經費核發行政作業，亦會加速撥發人員薪水。
資安院指出，非常重視人員薪資撥發及相關權益，資安院院長何全德已在2月1日，以電子郵件向全體人員詳細說明薪資撥發作業進程。
資案院也指出，國家資通安全研究院設置條例今年1月1日正式施行，1月4日與1月17日召開第1、2次董監事聯席會議，7項營運重要法規與人員薪資規劃，都經董事會通過作為執行依據。（編輯：孫唯容）