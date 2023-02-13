電子熄火！台股早盤跌逾120點 生技、餐飲逆勢抗跌
美股上週五（10日）漲跌互見，台北股市今（13）日開低震盪，早盤一度跌逾120點，來到15465點，跌幅0.7%。權值王台積電早盤跌4元，來到541元，跌幅0.5%。聯電、世界先進與力積電都跌1%以上。其他重要電子股聯發科、鴻海也熄火。另外，貨櫃三雄弱勢拖累大盤，不過生技醫療、連鎖餐飲逆勢抗跌，表現亮眼。
記者許家禎／台北報導
美股道瓊指數10日上漲169.39點，或0.50%，收33869.27點；標普500指數上漲8.96點，或0.22%，收4090.46點；那斯達克綜合指數下跌71.46點，或 -0.61%，收11718.12點；費城半導體指數下跌48.47點，或- 1.58%，收3011.15點。
台北股市今日開低震盪，早盤一度跌逾120點，來到15465點，跌幅0.7%。晶圓代工龍頭、權值股台積電早盤跌4元，來到541元，跌幅0.5%。同樣為晶圓代工的聯電跌2.4%，來到49.55元，世界先進與力積電跌1到2%多。其他重要電子股，如聯發科跌1.6%，來到728元。南亞科、國巨、旺宏、日月光跌1%以上。鴻海、友達、大立光、台達電同樣走跌。不過，華碩、緯創逆勢抗跌。
今日長榮、陽明與萬海跌多，跌幅2%以上。不過，長榮航與華航有撐，漲0.7%與1.5%。生技醫療股成盤面焦點，晉弘飆漲停，美時、泰福、雃博、南光、中化、岱宇、杏輝、永信、寶齡富錦漲1到3%。連鎖餐飲表現也相對強勢，乾杯漲10%，亞洲藏壽司漲7%、六角漲6%，瓦城、王品、漢來、豆府漲1到3%。