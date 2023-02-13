眼紅愛莉莎莎開課撈上億！Toyz狠酸：比我詐賭還可惡
百萬訂閱YouTuber愛莉莎莎開設「自媒體行銷學」課程，海撈上億元收入，儘管內容尚未正式上線，已經成為網友熱議話題，她自稱酬勞扣掉成本，仍須跟平台、經紀公司分成，絕非外界想像好賺，但網友計算購買人數已有2萬多人，愛莉莎莎應能賺到數千萬元台幣，讓人相當羨慕，不少同業眼紅她的驚人收入，前電競選手Toyz（劉偉健）就在直播時狠酸，愛莉莎莎的課程賺到荷包滿滿，卻未必能保證觀看者賺錢，直呼「比我詐賭還可惡」！
記者江芷稜/綜合報導
今年網紅線上課程話題不斷，愛莉莎莎本身就是英國行銷學碩士，有其專業背景，開課自然有話題，能吸引死忠粉絲購買。不過，Toyz日前卻在直播時，狠批網紅開直播課根本是騙人，認為粉絲看完愛莉莎莎的課程，若沒有如預期暴紅，期望落差值很大，只能割一波韭菜，要購買者睜大眼睛、思考清楚，網紅想要出名，人格特質比較重要，並非上完課就能如法泡製。
Toyz激動地說，「愛莉莎莎賣完課給他，她會和他feat嗎？她會花錢弄一個節目給他嗎？她會花頻道的製作費嗎？她收完3千元塊就跑了啦」，痛批這個做法比詐賭還可惡。不過，Toyz這番發言引發兩派不同意見爭論，有人支持他說法中肯，也有網友表示，上課本來就不保證賺錢，認為Toyz只是來蹭熱度，眼紅愛莉莎莎靠線上課程賺飽飽。