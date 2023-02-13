助中國籍失聯人士回鄉 花蓮移民署推廣「擴大自行到案」
移民署北區事務大隊花蓮縣專勤隊於2月7日受理1名65歲逾期居留中國人民阿霞女士（化名）辦理自行到案，經了解阿霞於98年底來台依親居留，離婚後因不願與女兒分離，而逾期居留多年。日前從友人處收到移民署擴大自行到案專案文宣，但心中仍擔心會遭收容及管制入境，返回中國後無法再度來台探望女兒及2名外孫，於是透過電話再向花蓮縣專勤隊詢問相關規定，最後在專勤隊人員耐心地說明及勸導下，終於由女兒陪伴走進專勤隊，辦完手續後，才放下心中的一塊大石頭，直向專勤隊人員感謝，協助她安心踏上返鄉之路。
記者賴正琳／綜合報導
為協助因疫情而滯留在台之逾期外來人口儘速返國，並鼓勵在台失聯外來人口出面自行到案，移民署近日推動「擴大逾期停(居)留外來人口自行到案專案」，協助逾期停（居）留外來人口平安返回母國。實施期間自112年2月1日起至6月30日止，為期5個月，在台逾期的外來人口未被執法機關查獲前，未有限制出境或禁制出國等情事，免予收容、繳最低罰鍰新台幣2千元，不管制，適用對象包括所有外來人口。
移民署花蓮縣專勤隊呼籲，民眾如有認識在台逾期停（居）留的外來人口，請鼓勵當事人在專案期間內，儘速出面自行到案，本次並已設置專案免付費諮詢專線0800-024-881，提供多國語言服務，歡迎利用專線諮詢自行到案相關訊息。