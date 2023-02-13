記憶體與晶圓代工兩樣情　2022第4季三星、SK互有優劣

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其中，負責三星記憶體（含DRAM、NAND Flash）、晶圓代工等事業的DS部門營收達12.1兆韓元，年增30%，但營業利益僅0.3兆韓元，年減97%；對照之下，SK海力士同期營收約7.7兆韓元，年減38%，營業虧損1.7兆韓元。三星DS部門、SK海力士業績表現均凸顯2022年下半起，隨著記憶體市場需求下滑，導致產品價格大降的結果。
拆分觀察三星DS部門、SK海力士記憶體、晶圓代工（含其他非記憶體）事業營收，在晶圓代工事業部分，三星晶圓代工事業營收約8.6兆韓元，SK海力士晶圓代工事業營收約6,920億韓元，年增各為30%及40%。在記憶體（含DRAM、NAND Flash）事業部分，三星營收12.1兆韓元、SK海力士為7兆韓元，分別年減38%及41%。
而在面板表現，三星顯示器（SDC）2022年第4季營收約9.3兆韓元、年增3%、季減1%，營業利益約1.8兆韓元、年增38%、季減8%；樂金顯示器（LG Display；LGD）同期營收為7.3兆韓元、營業虧損近0.9兆韓元，營收年減17%、營業虧損再度擴大較前季減少近0.8兆。
DIGITIMES研究中心觀察SDC營收仍能維持穩定的原因，雖然中小尺寸面板有因手機市場需求降低的不利因素影響，造成營收、營業利益均季減，但SDC OLED面板出貨給蘋果（Apple）、三星電子等高階手機，銷售量相對穩定且毛利率較高，使SDC仍能維持營收、營業利益年增。
另在半導體事業上，三星電子與SK海力士記憶體事業營收、營業利益均大降，SK海力士更是由盈轉虧，三星則藉由量產規模與成本控控制，仍守住微幅獲利；不過，在晶圓代工事業上，兩家業者去年第四季營收仍增加，獲利亦相對穩定，但非兩者半導體事業營收主力，最終仍不敵記憶體事業的負面衝擊。