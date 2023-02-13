情人節回歸！豪華版草莓牛奶冰沙 每杯狂加18顆大湖草莓
迎接明（14）日214西洋情人節，主打新鮮水果飲品的大苑子，選在2月14日情人節當天，在全台門市重磅回歸浪漫豪華飲品「莓好相遇」，每一杯都加入18顆新鮮大湖草莓。而韓國隱藏版國民牛乳「延世牛奶」，近期也在台灣超商上市草莓、哈密瓜牛奶新口味，限時任選第2件5折。
記者黃韻文/綜合報導
情人節怎麼過才有儀式感，大苑子限定推出「莓好相遇」，使用大湖草莓加上濃醇的許慶良鮮乳，一同製成豪華版草莓牛奶冰沙，每杯足足有18顆大湖草莓，澎湃用料讓少女心忍不住噴發。大杯「莓好相遇」每杯150元，今（13）日限時一天祭出APP會員優惠，開賣500組「莓好相遇2杯258元商品券」，若於2月14日當天一次兌換2杯，2月15日再加送大杯莓好蜜朵朵8.6折券。
此外，即日起在大苑子門市限店販售，針對情人節還推出限定款許慶良鮮奶酪愛心杯，口味有許慶良胭脂芭樂鮮奶酪、許慶良莓好鮮奶酪，數量有限、售完為止。
而韓國隱藏版國民牛乳「延世牛奶」，這次也在台灣超商推出草莓及哈密瓜牛奶兩個口味，兩款口味外盒都有可愛的《卡斯柏和麗莎》，即日起在全台7-ELEVEN門市開賣，每瓶49元，3月7日前任選第二件5折。