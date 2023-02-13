「FRUITS ZIPPER」要來台灣了！4月5日首戰Legacy Taipei

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繼去年12月31日登上「台南好YOUNG」跨年晚會舞台，創下第一組日本女團參加台灣跨年活動的紀錄，她們的首次日本巡迴演唱會從名古屋出發，經過大阪後回到東京連唱3場，12日晚間在LINE CUBE SHIBUYA與2千名粉絲同樂，全部5場演出通通完售，讓出道僅10個月的七位成員相當感動。
已有十年偶像資歷、現年22歲的櫻井優衣對於能完成人生首次的「東名阪（東京、名古屋、大阪）」巡迴演唱會，表示自己從小就喜歡唱歌跳舞，夢想就是要當個能在眾人面前演出的偶像，也曾有想放棄甚至思考自己是否適合這個職業的念頭，能在如此規模的場地演出，真的很感謝粉絲們的支持；一度從其他偶像團體畢業，又「再度就業」的月足天音，表示12日恰巧是她三年前宣布畢業的日子，當時以「想要好好考慮未來」的理由選擇離開，但每次看到這樣的景象，哽咽的說：「能重新再當偶像真的是太棒了！」
完美結束首次日本巡迴演唱會後，「FRUITS ZIPPER」也宣布4月5日將要在Legacy Taipei開唱，她們也特別錄製影片，配合日前推出的新曲〈HaapyChoco〉祝台灣粉絲情人節快樂，對於首次海外單獨開唱，七位成員都期待萬分，並表示去年能在參加台南的跨年晚會真的是個相當難忘的回憶，能再度造訪台灣真的很開心，並與大家相約台北演唱會見！此外FRUITS ZIPPER最新數位單曲〈HaapyChoco〉也已經在各大數位音樂平台上架。
＜FRUITS ZIPPER -Live in Taiwan 2023-＞演唱會預計在4月5日（三）下午5點在Legacy Taipei舉行，票價為VIP 3000元（限量50張）、預售票1600元（當日票1800元），即日起在KKTIX全面啟售，更多演唱會相關詳情可洽主辦單位ATC TAIWAN官方臉書專頁。（編輯：郭佩蓉）