玩家互動滿分！橘子嘉年華好神SHOW市集活動好嗨

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橘子集團策略長陳冠宇表示，橘子集團首度將橘子嘉年華移師高雄，在高雄巨蛋戶外廣場，舉辦橘子嘉年華好神SHOW市集活動，串聯集團旗下遊戲與多元服務、集結美食和音樂，更藉由《天堂M》跨界與高雄全家海神職業籃球隊主題週的合作，整合集團資源與策展能量，讓南部玩家就近玩個過癮。
陳冠宇說，今(112)年邁入第7屆的橘子嘉年華活動，串聯橘子集團旗下遊戲、社群、商城、購物、支付、原創等服務內容，不斷為玩家帶來刷新玩樂標準的全方位泛娛樂體驗，此次首度移師高雄，四大主題玩樂攻略大公開，為泛娛樂圈年度盛事強勢回歸線下。
陳冠宇並說，而在線上部分，橘子嘉年華這次準備了50道的關卡，至2月19日活動期間，透過beanfun，在各品牌主題區完成指定任務集「FUN豆」，便有機會抽iPhone14、大橘純金金幣、GASH點數、有閑購物優惠券等豐富好禮，最大獎為特斯拉Tesla電動車一台，獎項總價值上看千萬。
陳冠宇指出，橘子嘉年華此次結合各種元素，除了《天堂M》、《新楓之谷》、《CSO絕對武力》、《艾爾之光》、《天堂》的遊戲攤位外，還提供各種秒殺級的美食，且在活動2天的下午至晚間，還有眾多卡司登台表演，包括「icyball冰球樂團」、「麋先生」、「Crispy脆樂團」、「溫蒂漫步」、「Leo王」等，甚至有樂迷早上8點就到場守候。
陳冠宇並指出，橘子集團相當關心年輕、Z世代等族群究竟在關注什麼事情？如近年台灣職籃帶起風潮、獨立樂團紛紛崛起等，因此才會透過橘子嘉年華和各界合作，希望把各族群的民眾聚在一起，未來橘子集團也將尋求更多合作機會，不設限自身發展，希望更多夥伴能一同加入橘子嘉年華，創造更多年輕族群有興趣的活動和話題。