推動再生水資源！總統蔡英文肯定中鋼再生水資源執行成果

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首先聽取中鋼公司總經理王錫欽簡報，以瞭解中鋼公司再生水建設情形，以及目前再生水資源執行成果及節水措施。
中鋼公司總經理王錫欽簡報指出，中鋼公司於2018年率先使用都污再生水，為全國第一家使用都污再生水的企業，主要用於冷卻設備、冷卻鋼品，以及除鏽，每日都污再生水循環用水量為750萬噸。
王錫欽說，該公司使用再生水資源，可提高用水效率，並節約用水量，且將再生水資源多層次回收再利用，循環回收率達98.4%高於政府所要求的75%，也使水資源多元化，以降低缺水之風險，而中鋼目前使用再生水量已達全廠49%，未來更會用到57%再生水，將持續推動水源多元化工作，未來行有餘力亦能提供民生用水，善盡企業社會責任。
總統蔡英文表示，高雄地區長期積極開發再生水資源，與產業相互合作，穩定水源供應，她說，目前高雄地區水情嚴峻，呼籲全民落實節約用水，提前做好抗旱準備，並感謝高雄市長陳其邁對高雄水情的重視，持續跟中央合作，加強新增抗旱水井整備及大力推動利用回收水作為次級用水等措施，且肯定中鋼公司率先使用都污再生水，並有成效。
陳其邁說，高雄今年面臨30年來川流量最低，對於水情嚴峻挑戰，市府配合水利署超前部署整體水資源調度，來克服這次水情挑戰，對此，他感謝蔡總統、行政院經濟部，以及水利署、自來水公司的支持，讓南部地區供水無虞。
陳其邁也提及，三月將與台南、屏東等跨縣市召開南部治理平台會議，期盼從嘉義、台南、高雄、屏東就共有資源，一同規劃長期永久性計畫，徹底解決南部用水問題。