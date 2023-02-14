星雲大師荼毘燒出舍利子　佛光山證實：數量難以計算

佛光山開山宗長星雲大師在2月5日圓寂，在昨（13）日舉辦讚頌典禮，聚集國內外逾五萬信眾，星雲大師法體巡山後，發引至台南白河大仙寺「荼毘」（燒化），下午返回佛光山，永久安葬於萬壽園，對於信眾傳言大師燒出舍利子，佛光山今日證實，星雲大師燒出無數舍利子，數量目前都難以計算。
記者鄭婷襄／高雄報導
佛光山開山星雲大師生前說過，「我沒有舍利子！」然而，在昨天荼毘圓滿後，佛光山表示，大師不僅燒出舍利子，而且數量目前多到難以計數；佛光山指出，在荼毘儀式經過3個多小時後，弟子們在為大師整理舍利靈骨時，發現有許多清淨白皙，光滑圓潤，宛如珍珠般大小的圓形結晶舍利子，有些散落、有些則坎在潔白的遺骨舍利中，更有無數小舍利子，數量目前都難以計算，令人震驚。
佛光山說明，所謂舍利，是梵語śarīra遺骨之意。通常指佛陀的遺骨，佛陀遺體焚化後結晶而成的固體物，如佛骨、佛牙、佛頂骨舍利、佛指舍利等等；按佛教觀念來說，舍利形成原因，不是生理因素，也非食物結晶，而是日積月累長年修持，功德昭著的自然成就，是戒、定、慧三學熏修的成果。
佛光山說，大師舍利子色澤多為法乳般淨白，猶如他所坐之涅槃塔，其他還有紅、黃、藍、黑等琉璃光色的圓形結晶堅固子。還有遺骨舍利、舍利花等，莊嚴無比，更是大師一生修持，利益眾生的功德自然感得的結果。
至於星雲大師為何要說，自己沒有舍利子呢？佛光山強調，那是大師希望世人對佛法的認知應回到根本，而不是在有形、有相上求，不強調舍利子的信仰，一如大師曾說過，只有道德才是取之不盡，用之不竭的寶藏；能夠求證空無的真理，更是究竟解脫之道；佛光山表示，除了真身舍利外，星雲大師一生的行誼、法語開示、文字著作，都是他的法身舍利，提升自我道德修養，身體力行，才是真正平安幸福的解脫道。