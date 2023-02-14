命喪國道！7印尼客來台參拜一貫道「包車超載」 慘釀1死
13日晚間8點多，國道3號北上白河路段發生嚴重車禍，導致1死7傷。當時，一輛休旅車疑似在變換車道時，不慎自撞護欄，整輛車翻覆卡在水溝上方，其中車內一名58歲的印尼籍女子受困水溝中，失去生命跡象，送醫搶救仍宣告不治。據了解，當時車上包含駕駛有8人，屬於超載，其中7名印尼籍旅客為了參拜一貫道來台，本來16日就要返國，沒想到在異國他鄉遇到死劫。
編輯中心/綜合報導
13日晚上8點09分，一輛休旅車行經國道3號北上306公里處時，疑似為了閃避前車，結果不慎擦撞內側護欄，由於撞擊力道猛烈，整輛車暴衝到外側車道，並翻覆卡進水溝中。
警方指出，這部5人座的休旅車，車上竟然載有8個人，其中除了台籍司機外，其餘7人皆為印尼籍女子，一行人疑為一貫道信徒，9日來台進行宗教之旅，原訂16日返鄉，結果發生車禍，導致1人死亡、6人受傷，而司機也同樣受到輕傷。
警方表示，經檢測，駕駛酒測值為0，肇事原因及相關責任由國道警方調查中，而超載部分違反道交條例第30條，可處汽車駕駛人3千元以上1萬8千元以下罰鍰，致人重傷或死亡者，吊銷其駕駛執照，乘客部分後續將交由領事館處理，確切肇事原因仍待調查釐清。（編輯：孫唯容）