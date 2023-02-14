情人節大禮！源少年開唱加場 告白粉絲：給你們滿滿能量
最具潛力的新生代男團AcQUA源少年將於3月25日在信義劇場Legacy MAX舉辦「AcQUA【源】2023 LIVE 音樂會」，這也是他們出道後的首場演唱會專場，日前門票開賣後不到1分鐘即被掃光，歌迷紛紛哀嚎「搶不到票！」而看見票房開紅盤的成員們，為了答謝大家的支持，同時也聽見沒搶到票的歌迷的心聲，AcQUA源少年今（14）日送歌迷情人節驚喜大禮，宣布加場，將於3月26日舉辦第二場演出。
記者吳雨婕/綜合報導
談及首次舉辦專場便獲得好成績且再加場的心情，李秉諭說：「擁有屬於自己專場活動的表演就很令人開心了！得知門票秒殺的消息，真的心中滿是喜悅，很感謝粉絲們的大力支持。沒有搶到票的粉絲也不用害怕看不到，因為公布了加場的消息，連我們自己都好開心，可以讓更多人看見我們的專場演出！」其餘成員也表示，很感謝大家秒殺門票，因為加場能夠讓更多第一次沒有買到票的粉絲，有機會一起參與AcQUA的首次專場演出，內心感到非常興奮，希望這兩場表演都能讓粉絲們喜歡。
首次舉辦演唱會便連唱兩場，不論是體力或內容籌備，對成員們來說都是全新挑戰，盧佾暘笑著說：「我們一直持續在訓練自己的體力，希望能夠在這兩場專場演唱會，從頭到尾都帶給粉絲們滿滿的能量。」黃莑茗則自信的說：「體力的部分我們都有在持續準備，相信是不會有問題。」李秉諭、林毓家及須弘道也表示，雖然時間還滿緊迫，但也請各位粉絲不用擔心，成員們肯定會把握這次的機會努力衝刺，希望帶來更多好表現給大家看。