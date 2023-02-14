沒能吃到的繼續吃！陳吉仲：班班吃石斑這學期持續完成
政府規劃推動「學校午餐採用國產可溯源石斑魚專案實施計畫」，讓國中小學生可以在上學期吃到4次石斑魚，但由於石斑魚產能不及，計畫未能完全實現。今（14）日農委會主委陳吉仲表示，這學期將持續完成至4次。
記者許若茵／台北報導
去（111）年6月中旬，中國以屢次檢出禁藥為由，禁止台灣石斑魚輸入，農委會將目標轉移至其他國家，強力輔導內外銷。7月21日，教育部宣布，配合農委會推動「學校午餐採用國產可溯源石斑魚專案實施計畫」，政院編列6億元經費，自111年9月1日起至112年1月31日止，原則以供應4次為上限，使用國產「三章一Q」、去刺的龍虎斑供應給中小學生營養午餐。
然而因為產能跟不上等因素，截至上學期結束，部分縣市學校並未吃到4次石斑魚，今陳吉仲指出，上學期3600多所學校，大多都已經吃到2至3次石斑魚，這學期也會持續完成到4次，這是很好的食魚教育，很多小朋友因為吃到學校石斑魚，跟家長說想吃石斑魚，因此帶動內銷需求。
陳吉仲也透露，現在石斑魚的池邊價格都維持在一定很好的水準，所以更重要的就是，雖然面對被禁掉的危機，但透過加工、冷鏈、甚至新興市場與外銷開拓，去年12月跟藏壽司合約中，使用台灣青斑石斑，3月到東京食品展也會正式的針對這議題有更加深的合作，讓石斑魚產業永續。