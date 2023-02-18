為了溥儀終身未嫁？「晚清最美格格」王敏彤的悲情人生

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除了出身高貴、氣質出眾，王敏彤的顏值也相當不錯，皮膚白皙五官精緻，古典韻味比起表姊婉容，有過之而無不及。不過可惜的是，這樣一位絕代佳人，一生卻命運多舛。17歲時曾奉父母之命與1位愛新覺羅氏的族人訂婚，後因男方與戲子有染鬧得滿城風雨，婚事也因此告吹，此後好長一段時間都未再遇上合適的對象，應該說心有所屬的王敏彤也看不上其他人。
1959年後，溥儀被特赦回京，雖然當時的王敏彤已經不年輕了，但她一直記得這位自己從年少時就傾慕的對象，加上表姊婉容當時也已經過世，所以王敏彤便想勇敢追求自己的幸福，卻踢了塊大鐵板，飽經風霜的溥儀，不願意再和舊滿族女子一起，只想給自己尋門普通親事，平靜度過下半生。
1962年，溥儀再婚，但新娘不是王敏彤，而是1位漢人平民女子李淑賢。王敏彤得知消息深受打擊，不想就此放棄的她，於1965年溥儀住院時多次獻殷勤，想要侍奉在溥儀病榻左右，卻適得其反，溥儀不僅沒有被她打動，還嫌棄她讓人厭煩，甚至大罵趕走王敏彤。
情感上得不到滿足，大環境的變化也沒有善待王敏彤，文革期間被抄家，與母親擠在一間簡陋、破舊的小房子，靠每個月幾百元維持生計，直到母親過世依然如此。即使曾經有滿族舊識去探望她，想帶她搬到好一點的地方跟大夥一起住，但王敏彤並不願意，直到2003年，已經90歲的王敏彤年紀實在大了，就由親戚出錢，供她去住養老院。
在養老院待了僅一個月，王敏彤就離世了，死因眾說紛紜，據説是吃餃子時噎死了。她的表哥，也就是末代皇后婉容的弟弟，郭布羅‧潤麒曾感嘆，不知自己這位表妹是個什麼命，雖說生性內向古怪，但其實也不是沒有能力改變生活，嫁個好人家，只是王敏彤始終堅持用自己想要的方式活著、只愛自己想愛的人，最後走完將近一世紀的漫長人生，仍是孤家寡人，讓人不勝唏噓。