守護海洋環境！高市府海洋局與海洋保育署守護高雄

高雄市政府海洋局為防治海洋污染、保護海洋環境、維護海洋生態，確保國民健康及永續海洋資源，透過行政院海洋委員會海洋保育署所執行的海洋環境管理考核計畫，向該署爭取經費，並獲該署審查通過，展現中央與地方共同守護高雄市海洋環境管理及維護的一份心力。
記者黃守作／高雄報導
高雄市政府海洋局局長張漢雄表示，高雄市擁有全長83.6公里海岸線，北自二仁溪出海口，南至高屏溪出海口，轄域包含軍港區、商港區、漁港區、海岸公園區，以及其他海岸地區等，除有眾多船舶，如商船、貨船、漁船及軍艦等，每日航行及進出港口外，尚有4座中油卸油浮筒、7條輸油管線、3條海洋放流管及數座發電廠、石化廠與1座天然氣廠，為高雄市最重要的海洋污染防治重點警戒區。
張漢雄說，因此，海洋局定期進行海洋油污染緊急應變演練，並進行海漂(底)垃圾清除處理工作，也到各國小進行環境教育宣導。
張漢雄指出，海洋環境管理及維護作業等相關工作十分重要，該局透過向中央行政院海洋委員會海洋保育署所辦理海洋環境管理考核計畫，提出申請經費，已獲海保署審核通過，並將據以執行海洋環境保護工作。
張漢雄並指出，海洋保育署所執行的海洋環境管理考核計畫，分為海洋廢棄物治理計畫、海洋污染防治與應處計畫，以及海域環境監測計畫等3項計畫，中央及地方合計經費748萬4千元，其執行內容項目，有海洋污染應變及演練、海洋污染稽查管制、海洋垃圾清除處理，以及環境教育宣導、海洋水質監測等工作，以強化高雄市海洋污染應變能量及落實海洋廢棄物處理及推動海洋環境管理及維護作業，以提升高雄市海洋環境保護效能，展現中央及地方共同守護海洋環境決心。