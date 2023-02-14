富邦人壽深化永續轉型　設立永續發展委員會

富邦人壽總經理陳世岳表示，金融保險業肩負客戶財富安全的責任，富邦人壽不僅建立嚴謹的公司治理與風險控管機制，實踐永續經營；而為落實ESG各項業務發展，設置六大ESG執行小組，專責永續相關事務，包含永續治理、員工照護、創新服務、社會承諾、環境永續、責任金融等工作小組，各工作小組皆由權責單位發展與推動ESG相關專案，並定期向董事會呈報ESG專案執行成效及當年度重要專案規劃。
董事會績效評核指標連結ESG 發揮影響力引領企業永續轉型策略
公司治理是股東權益維護與企業永續發展的關鍵，董事會身為企業經營決策的核心，其運作效能是善盡公司治理最重要的一環。富邦人壽每年透過董事會效能評估，促使董事會成員就董事會(含轄下功能性委員會)運作的實質狀況進行回顧檢討，從中找到最適當的運作方式。
富邦人壽董事會成員就ESG相關議題以己身作則為出發，主動參與保險事業發展中心、中華獨立董事協會與中華公司治理協會等外部機構所舉辦的進修課程，2022年度平均進修時數逾10小時，其中即不乏許多與ESG議題相關之課程。另響應金管會推動公平待客原則政策，特別於董事會績效評核問卷增列「董事會推動公平待客原則之重視及具體作為等情形」為評核指標，以落實董事會對ESG議題之重視；並因應公平待客原則評核機制新增「落實誠信經營原則」評核指標，全體董事均已配合出具遵循誠信經營政策之聲明。
設置公司治理專責單位及公司治理主管
富邦人壽決心成為公司治理的典範，高標準自我要求，不僅領先法令規範，將董事於提名、選任時及任職期間內資格檢核及董事異動相關事宜，納入富邦人壽公司治理措施；為完善公司治理機制，於內部設置「公司治理主管」作為董事會與各業務單位及主管機關之橋樑，協助董事合規地執行業務、發揮監督功能；並設有「公司治理專責單位」，除負責董事會、審計委員會會務運作外，亦協助董事就任、進修、法令遵循等事宜，並提供董事執行業務所需資料，以確保董事職能有效發揮進而優化董事會決策。
永續治理再升級 設立董事層級「永續發展委員會」
鑒於董事會身負ESG轉型的重責，ESG改革將衝擊到企業的成本、財務與營運效率，為精進其決策品質，富邦人壽將於今年在董事會轄下增設功能性委員會-「永續發展委員會」，提升公司永續治理高度與廣度，展現富邦人壽對永續議題之重視。且透過邀請「獨立董事」參與組織運作，才能將重大性議案按照經濟、環境、社會、風險等不同的情境變化進行分析、決策與執行，有益於公司治理及永續經營的發展。
富邦人壽重視永續經營，致力成為產業標竿企業，從金融與非金融層面著手，持續攜手價值鏈夥伴共促台灣社會邁向永續轉型，相關作為亦屢獲國內外肯定，包含榮獲國際知名財經媒體《The Asset（財資雜誌）》-「2022最佳倡議環境責任獎」(為台灣唯一獲獎之企業)、《2022台灣永續投資獎》-「機構影響力類-壽險楷模」、《2022台灣企業永續獎》-「資訊安全領袖獎」、「創意溝通領袖獎」、「永續報告書獎」等。
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