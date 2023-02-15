創歷年最低 農漁會信用部111年底逾放比率0.26%
行政院農委會農業金融局表示，111年持續精進各項監理與輔導措施，穩定農漁會信用部經營與厚植競爭實力，全體農漁會信用部的營運規模、資產品質、風險承擔能力及獲利能力皆明顯提升，其中逾放比率降至0.26%，盈餘增至61億元，均是93年1月改隸農委會後的最佳表現。
記者許若茵／台北報導
農金局說明，截至111年底止，全體農漁會信用部存款總餘額2兆2001億元，較110年底的2兆1433億元增加568億元，成長2.65%；放款總餘額1兆163億元，較上年底1兆763億元增加400億元，成長3.13%；逾放金額34.47億元，較上年底41.04億元減少6.57億元，逾放比率0.26%，較上年底0.32%減少0.06個百分點，資產品質日漸提升。
農金局指出，全體311家信用部中，逾放比率低於1%者有274家，其中58家逾放比率為0%，放款品質良好；備抵呆帳占逾期放款的覆蓋率為1297.13%，較上年底1002.56%，增加294.57個百分點，厚植風險承擔能力；盈餘61.14億元，較上年底50.47億元增加10.67億元，成長21.14%，獲利能力穩定成長。
農金局進一步提到，111年底整體信用部各項財、業務指標皆是歷年最佳，經營成果亮眼，將持續密切掌握信用部營運概況，了解問題予以協助，並強化監理工作，以監理與輔導並重方式，協助信用部健全經營，維持農業金融穩定發展。