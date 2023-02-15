普發現金6千元怎麼領？全台12家銀行24922台ATM將可提現

住宅政策挨批「幫建商賣房」　林右昌澄清：針對已貸款人

▲內政部日前拋中產以下自用住宅貸款戶支持方案，引發外界質疑助漲房價幫建商賣房，林右昌今受訪表示該方案是針對已貸款的人，而非未來要買房的人。（資料照片／記者黃宣尹攝）
▲內政部日前拋中產以下自用住宅貸款戶支持方案，引發外界質疑助漲房價幫建商賣房，林右昌今受訪表示該方案是針對已貸款的人，而非未來要買房的人。（資料照片／記者黃宣尹攝）

記者翁子竣／台北報導

內政部長林右昌日前拋出住宅政策三支箭，包括中產以下自用住宅貸款戶支持方案、擴大租金補貼對象，及建立「青年購屋積金支持機制」。其中，針對中產以下房貸族支持方案，引來外界質疑助漲房價，幫建商賣房子。對此，林右昌今（15）日指出，該方案是針對已貸款的人，而不是未來要買房的人，非給予利息補貼，鼓勵民眾買房。

我是廣告 請繼續往下閱讀
林右昌今表示，3年疫情很多人的生活都受到影響，他很嚴肅認真地在面對民眾的辛苦，希望政府力量能照顧更多人，減輕民眾的生活負擔。在後疫情時代，社會上有一群廣大的中低薪房貸族，跟租屋族一樣也需要政府的幫忙。

林右昌指出，近年政府對於租金補貼有大幅度的進步與成長，去年起更每年編列300億預算來照顧租屋族，「我們不要一下子用簡單的二分法，來製造二元對立」；好像租屋族比較沒錢，而房貸族比較有錢；租房子可以補貼，而中低薪房貸族不應該支持，這樣容易把問題過度簡化。

此外，林右昌強調，台灣住宅自有率高達8成，「民眾有房子並不是罪惡，有房子也不一定代表有錢」；對許多人來說，租屋跟買房只是一種選擇，很多人只是想擁有自己的房子，但實際上並不富有，有些人雖然買了房子，但他所得跟租房子的人，可能差不多；另還有一種群體叫「邊緣户」，他與其家人可能有不動產，卻因此無法被政府認定為中低收入戶，這群人通常就是得不到政府幫忙支持的人。收入或許可能在中低收入戶的邊緣，卻比任何人活得更辛苦。

林右昌強調，中產以下房貸族支持方案，是針對一定年收入以下，原始貸款總額一定金額以下的中低薪房貸族；對象是已經有貸款的人，而不是未來要買房子的人，所以並不是給利息補貼，然後鼓勵民眾去買房，因此跟網路謠傳幫建商賣房子的說法八竿子打不著，請勿誤導以訛傳訛。

最後，林右昌說，「我們現在處在三年疫情後的復甦階段，該照顧的對象很多」，租金補貼與中產以下房貸族支持方案，是為照顧艱苦的民眾，並非推動「居住正義」政策的全部。他預告有關推動「居住正義」政策的相關規劃，還有好幾個策略都已研議好了，未來將逐步推出。

拋住宅政策三支箭　林右昌：擬建購屋機制助青年買房

內幕／有別徐國勇！林右昌掌內政部　開會像建築事務所

土耳其強震！我搜救隊飛抵馳援　蔡英文、林右昌視訊關心

詐騙案猖獗！林右昌強調「是國安問題」：要狠狠的打

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀