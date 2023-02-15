精準醫療實質進展！國衛院、星國婦幼醫院簽合作協議

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今國衛院舉辦精準健康研討會，邀請了來自日本、新加坡、台灣、美國等國家的專家，分享他們在族群基因組學、精準醫學和大數據分析方面的研究成果，同時與新加坡最大的公共婦產科及兒科專科醫院，竹腳婦幼醫院簽訂精準醫學在罕病領域的合作協議，在台灣和新加坡人民的精準醫療上取得實質性進展。
國衛院表示，身為國內任務導向的醫藥衛生研究機構，近年來切合台灣多年來在精準健康產業方面的核心戰略方向，協助衛福部共同建構台灣精準健康照護體系，藉由精確分析國人的基因資訊，提供個人化精準的醫療照護模式，在提升醫療照護品質的同時，也能降低不必要的醫療支出。
為此，國衛院說明，已積極與國內外醫療機構及產業界攜手合作，經由公私合作聯盟的模式，整合產、官、學、研、醫各界資源，建置國家級高通量的次世代基因體定序設施，開發了龐大的台灣病患基因體序列資料庫，以及建置國家級人體生物資料庫整合平台，整合標準化和共享台灣國人健康資訊，以支援生技醫療研究與產業發展，為實踐精準醫療奠定了良好基礎。
國衛院說，憑藉歷年努力的成果與臨床研究能力，與新加坡竹腳婦幼醫院簽訂精準醫療合作協議，深化兩國在罕見疾病上的研究合作，藉由實證醫學與真實世界數據，擴大亞太罕病研究網絡，透過資源的共享整合，期望在罕病的預防、檢測與治療上都有長足的進步，一同推動國際精準醫療與生技產業的發展。