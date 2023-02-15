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精準醫療實質進展！國衛院、星國婦幼醫院簽合作協議

▲今（15）日國家衛生研究院與新加坡最大的公共婦產科及兒科專科醫院竹腳婦幼醫院簽訂精準醫學在罕病領域的合作協議，為雙邊人民的精準醫療上取得實質性進展。左起為國衛院分基所特聘研究員蔡世峯、新加坡精準健康研究首席科學官John Chambers、國衛院院長司徒惠康、新加坡竹腳婦幼醫院遺傳學服務主任Ee-Shien Tan。（圖／國衛院提供）
▲今（15）日國家衛生研究院與新加坡最大的公共婦產科及兒科專科醫院竹腳婦幼醫院簽訂精準醫學在罕病領域的合作協議，為雙邊人民的精準醫療上取得實質性進展。左起為國衛院分基所特聘研究員蔡世峯、新加坡精準健康研究首席科學官John Chambers、國衛院院長司徒惠康、新加坡竹腳婦幼醫院遺傳學服務主任Ee-Shien Tan。（圖／國衛院提供）

記者許若茵／台北報導

近年來，隨著精準醫療及新興醫療生態系統推展，以臨床資訊及檢體進行生物醫學及基因組研究，探討疾病的多元成因，再導入人工智慧結合醫療資訊進而發展數位醫療，已經成為世界趨勢。今（15）日國家衛生研究院與新加坡最大的公共婦產科及兒科專科醫院竹腳婦幼醫院簽訂精準醫學在罕病領域的合作協議，為雙邊人民的精準醫療上取得實質性進展。

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世界各國皆積極投入各種群基因組研究，將個人化醫療健康列為發展重點。台灣也將精準健康與科技防疫列為六大核心戰略產業之一，在過去10年進行多項全國性的大規模基因組研究，以全基因體定序技術，收集並分析國人健康大數據，積極建構台灣精準健康照護體系，以期提供精準的個人醫療保健改善國人健康。

今國衛院舉辦精準健康研討會，邀請了來自日本、新加坡、台灣、美國等國家的專家，分享他們在族群基因組學、精準醫學和大數據分析方面的研究成果，同時與新加坡最大的公共婦產科及兒科專科醫院，竹腳婦幼醫院簽訂精準醫學在罕病領域的合作協議，在台灣和新加坡人民的精準醫療上取得實質性進展。

國衛院表示，身為國內任務導向的醫藥衛生研究機構，近年來切合台灣多年來在精準健康產業方面的核心戰略方向，協助衛福部共同建構台灣精準健康照護體系，藉由精確分析國人的基因資訊，提供個人化精準的醫療照護模式，在提升醫療照護品質的同時，也能降低不必要的醫療支出。

為此，國衛院說明，已積極與國內外醫療機構及產業界攜手合作，經由公私合作聯盟的模式，整合產、官、學、研、醫各界資源，建置國家級高通量的次世代基因體定序設施，開發了龐大的台灣病患基因體序列資料庫，以及建置國家級人體生物資料庫整合平台，整合標準化和共享台灣國人健康資訊，以支援生技醫療研究與產業發展，為實踐精準醫療奠定了良好基礎。

國衛院說，憑藉歷年努力的成果與臨床研究能力，與新加坡竹腳婦幼醫院簽訂精準醫療合作協議，深化兩國在罕見疾病上的研究合作，藉由實證醫學與真實世界數據，擴大亞太罕病研究網絡，透過資源的共享整合，期望在罕病的預防、檢測與治療上都有長足的進步，一同推動國際精準醫療與生技產業的發展。

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