哈根達斯又被查！消基會抽檢4冰品廠 環氧乙烷殘留出爐
台灣許多民眾喜愛吃冰，不過你手中的冰品安全嗎？有鑑於去年我國邊境攔截到哈根達斯香草口味冰淇淋殘留環氧乙烷成分，消基會今（15）日公布相關調查報告，同時特別強調，有4件特別針對冰品部分深入調查，所幸結果「均通過」，消基會董事長吳榮達也予以鼓勵。
記者汪睿琦/綜合報導
消基會董事長吳榮達今指出，由於哈根達斯、杜老爺、小美冰淇淋、義美冰淇淋這4大品牌在坊間相當常見，各大飯店、連鎖餐廳甜點區一定會出現其蹤跡，因此消基會特別擔心冰品對於消費者乃至於小朋友的健康危害。
因此消基會在去（2022）年12月期間突襲雙北超市、大賣場、便利商店、電商等各大平台蒐集4大廠冰品，以《食品安全衛生管理法》第22條規定為基準進行調查，還好發現4樣冰品均通過環氧乙烷檢測。對此吳榮達欣慰表示，台灣冰品廠商相當爭氣，尤其哈根達斯在被爆出有殘留環氧乙烷後立即改正，讓消費者可以安心選購食用。
至於為何冰品內一定要加環氧乙烷？消基會檢驗長凌永健解釋，當環氧乙烷濃度非常高時會散發出些許甜味，也常被用在食品的滅菌功用，在香料與草藥驅蟲方面也是一大功臣。
除此之外，環氧乙烷也可被加入「刺槐豆膠」、「關華豆膠」等，可作為黏稠劑或乳化劑，更添冰品QQ的口感，迎合小孩消費族群。不過凌永健指出，「刺槐豆膠」、「關華豆膠」等較高風險的成分在製程為低溫高壓的環境（如冰淇淋等），可能會因氣體揮發不完全，而導致殘留，就有可能有危害健康之風險。