快檢查廚房！咖哩粉驗出環氧乙烷超標 吃下恐增罹癌風險
環氧乙烷是世界衛生組織列為「一級致癌物」，目前國內現行法規是食品中不得驗出。消基會今（15）日公布市售香草冰淇淋、果凍、薑黃粉、咖哩粉、芝麻粉、亞麻籽粉、辣椒粉等19件商品環氧乙烷檢測結果，其中一件在迪化街購買到的「仙菓牌印度咖喱粉」，遭驗出環氧乙烷15.5毫克/公斤。消基會表示，消費者若長期、大量食用環氧乙烷，恐增加罹患血癌、乳癌的風險。依《食品安全衛生管理法》第15條規定，相關業者恐因遭罰6萬元以上、2億元以下罰鍰。昂，同時提醒消費者購買前要注意相關成份安全。
記者汪睿琦/綜合報導
消基會董事長吳榮達表示，消基會在去（2022）年12月期間突擊檢查雙北各大連鎖大賣場、超市及福利中心、便利商店、食品行、藥行、品牌門市及網路電商，購得香草冰淇淋4件、果凍類（含刺槐豆膠或關華豆膠）3件、薑黃粉3件、咖哩粉3件、芝麻粉2件、亞麻籽粉1件及辣椒粉類（包含辣椒粉、七味粉及泡麵中辣椒包）3件，共19件樣品，發現從印度進口的「仙菓牌印度咖哩粉」測出環氧乙烷15.5毫克/公斤（目前定量極限為0.05毫克/公斤），不過依照現行法規「不得檢出」規定，檢出一點都是違法的。
消基會檢驗長凌永健指出，以本次檢驗出咖哩粉內殘留15.5毫克／公斤計算，每一大匙（約13公克）中環氧乙烷的含量約為0.2毫克。凌永健提醒，雖然作為料理佐料，經過泡水稀釋等處理過後可能含量會減低，但現今的法規明載「不得檢出任何殘留」，消費者吃進肚也可能有增加罹患血癌、乳癌等風險，實在不能存有僥倖心態。
最後消基會呼籲主管機關，依據《食品安全衛生管理法》第15條：食品或食品添加物有毒或含有害人體健康之物質或異物，依同法第44條，處新臺幣6萬元以上2億元以下罰鍰。對此，消基會消費者報導雜誌社社長許宏宇律師針對這次1件樣品檢出環氧乙烷提出兩大疑問，包含其來源為何、是否違反《食品安全衛生管理法》第15條規定，呼籲主管機關儘速調查，以維護消費者權益。