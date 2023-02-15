港澳開放自由行！電商祭「遊台法寶」助攻：最低狂殺44折
昨（14）日陸委會宣布2/20起恢復港澳居民來台申請，港澳旅客終於不必「團進團出」台灣，背上背包就能隨心所欲來台灣自由行。為迎接久違的港澳自由行旅客，KKday、Klook相繼祭出「暢遊台灣法寶」提供給港澳旅客，從包車、郊區遊程、交通票券等全方面助攻。在Klook平台上，海外旅客可享高鐵買1送1優惠、高級酒店住宿最低48折等。另外，若想前往Xpark巨大水族箱、唯一低海拔原生亞熱帶雨林的大板根森林度假村等景點拍爆網美照的港澳朋友們，KKday平台更祭出好康優惠碼，最低現殺44折。有計畫來台灣的港澳朋友們，以下「法寶」趕緊收好，開心來台灣自由玩！
記者汪睿琦/綜合報導
KKday
港澳旅客向來就是平台前3高消費族群，KKday聽聞陸委會宣布開放台灣自由行後立刻瞄準商機，攜手香港辦公室推出「台灣新寶藏」活動，以港澳旅客最愛的5大主題「郊區遊程」、「交通票券」、「包車一日遊」、「特色體驗」以及「美食餐飲」著手，活動頁中提供上萬支台灣在地旅遊體驗商品，包含超人氣水族館Xpark門票、101高空觀景台、故宮博物院等門票商品通通有，搭配好康優惠券，最低可殺至44折，優惠頗為划算。
另一方面，若喜歡搭乘鐵路的朋友，平台還搭配台灣觀光局高鐵專案，在3/31前購買高鐵電子車票，即想「二人同行，一人免費」優惠，海外旅客只要完整填寫護照資料就可輕鬆優惠玩台灣！
Klook
自從陸委會宣布開放自由行，Klook發現港澳用戶在平台上搜尋台灣商品的流量自便飆升了2.5倍以上，主要關注是飯店住宿、自駕租車和交通票券。
也因此Klook為了讓更多海外旅客感受到台灣的美好，宣布海外旅客也可在Klook站上享有高鐵車票買一送一的優惠；購買單程車票後還能額外享有Sim卡、熱門景點、在地美食等8折起的加購優惠券，或是搭配晶華國際酒店集團、老爺酒店集團、城市商旅、承億文旅和雲朗觀光集團等全台熱門飯店住宿，可享最低48折的優惠。