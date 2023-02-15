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紅豆餅女神爆新戀情！情人節放閃「謝謝寶」神祕男身分曝

▲「紅豆餅女神」蕭芷渲情人節高調放閃，讓粉絲們心碎。（圖／翻攝蕭芷渲IG）
▲「紅豆餅女神」蕭芷渲情人節高調放閃，讓粉絲們心碎。（圖／翻攝蕭芷渲IG）

娛樂中心/綜合報導

網紅蕭芷渲過去曾以「閃亮亮」藝名，在YouTube頻道「硬漢兄弟」走紅，也因為當初是幫媽媽賣紅豆餅被發掘，譽有「紅豆餅女神」的美名，亮眼外型與甜美笑容，更讓她坐擁95萬的IG粉絲，但沒想到昨（14）日情人節夜晚，蕭芷渲就和一名男性友人高調放閃，並甜蜜喊話「謝謝寶！」讓不少粉絲徹底心碎。

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蕭芷渲在IG限動上大方放閃：「謝謝寶的情人節驚喜，好久沒有收到花，整個心花怒放！」也透露兩人這幾天約會去了很多的地方，但男方還是特別選在情人節送她很喜歡的白玫瑰和滿天星，「謝謝你還是這麼用心給我滿滿的儀式感，我真的很驚喜很感動，謝謝親愛的寶，我們都要一起越來越好～情人節快樂！」

▲蕭芷渲似乎透過IG官宣戀情，更被男方的情人節驚喜感動到，甜喊「謝謝寶！」（圖／翻攝蕭芷渲IG）
▲蕭芷渲似乎透過IG官宣戀情，更被男友的情人節驚喜感動到，甜喊「謝謝寶！」（圖／翻攝蕭芷渲IG）
雖然蕭芷渲戴著口罩，但眼角仍藏不住幸福笑意，而且兩人都穿著情侶裝，一前一後的互動十分甜蜜。實際點開男方的IG身分，原來也是一名YouTuber傑恩，目前擁有23.1萬訂閱，影片內容大多以男性最愛的改車、新車為主，另外，也有經營自己的服飾品牌，無論生活還是事業都看起來相當不錯。

事實上，蕭芷渲自從和硬漢兄弟成員黃包包分手後，感情世界備受關注，也深陷外流風波，一度消失在社群平台，直到2022年才以新名蕭芷渲iris重新出發，寫真集也是轟動一時，當年也被粉絲們傳聞和傑恩有譜，但蕭芷渲始終沒有正面回應。對此《NOWnews今日新聞》也詢問蕭芷渲本人求證戀情，截稿前尚未得到回覆。（編輯：詹鎰睿）

▲蕭芷渲男友傑恩多才多藝，不僅外型帥氣，還會唱歌，還擁有自己的版圖事業。（圖／翻攝傑恩IG）
▲蕭芷渲男友傑恩多才多藝，不僅外型帥氣，還會唱歌，還擁有自己的版圖事業。（圖／翻攝傑恩IG）

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