「藥」注意！藥罐開封快取出棉花　藥師親授回收這樣做

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若是有使用藥盒的習慣，劉佳萍建議，一次準備最多一週的藥量，並確實將藥盒蓋好，一般藥品通常需存放於室溫下即可，除非藥袋或藥罐容器上有特別標示，或是藥師有特別提醒，才需要存放於冰箱冷藏2至8℃，否則保存於冰箱反而容易讓藥品受潮變質，另外，陽光直接照射或是置於濕熱的環境中，會造成藥品的變質，存放時多加留意，才能確保藥品品質。
對於藥品廢棄方式，劉佳萍提醒，特殊藥品如針劑、抗腫瘤藥品、抗生素、荷爾蒙藥品及管制藥品，需要拿回醫院回收，其餘欲廢棄的藥品如膠囊、錠劑，可直接丟進一般垃圾，藥水則可依照「放、倒、丟」原則處置，千萬不可倒進馬桶或是洗手槽。
台北市藥師公會藥師蘇柏名進一步示範，民眾可利用居家常見的尿布、咖啡渣、茶葉等，放進夾鏈袋或是塑膠袋中，再倒入藥水，將袋子密封後就可丟進垃圾桶，藥水瓶也可以依照規定回收，對環境較為友善。
蘇柏名指出，磨粉藥品接觸空氣後，可能會吸收濕氣結，影響藥性，因此療程結束後，沒有用完的藥應立刻丟掉，即便是備用藥物，也應於磨粉一周內丟棄，而接觸過空氣的藥物，保存期限會大幅縮短，因此開封過的藥罐、完整顆粒的預包，保存期限應以3至6個月為主。
要特別注意的是，蘇柏名強調，藥品不應放置車內，容易溫度過高變質，即便是存放家中，也要放在避光、避濕且通風的地方，若是原藥罐包裝內有棉花，記得開封後棉花、塑膠袋應取出丟棄，避免棉花繼續吸收濕氣，讓藥品受潮。
此外，蘇柏名也提醒，有部分民眾會隨身攜帶藥品，但若室外溫度過高、濕熱，也不建議將藥品帶離室內太久，避免變質，另有部分長者習慣將吸入器放在浴室，也可能因為濕氣重，反倒影響使用劑量。