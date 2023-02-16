房市／賣屋繳稅霧煞煞？信義房屋許智凱專業解說

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許智凱表示，房地產買賣是很大的金額，加上稅制很複雜，因此必須要向客戶講解清楚，他自己有一套心法，協助客戶釐清；第一步，先耐心聆聽屋主要賣屋的原因，了解需求，並先將客戶取得房屋的時間切算出來，以105年為界，可判斷是適用房地合一稅新制與舊制；第二步則是了解屋主取得的原因，例如買賣、贈與、繼承都適用不同的計算公式，協助客戶評估如何申報最適宜。
而信義房屋房仲的專業素養，來自於完善的教育訓練。許智凱表示，每當有新的稅制或法規即將上路，信義房屋總公司會提供相關內容分析、未來如何運作，明確的讓第一線業務了解，而隔天店長會在會議中演練，讓每一名同仁都能更加清楚，會後同仁也會彼此角色扮演，情境演練，最後與客戶應對，都是經過內部層層訓練後的成果，自然特別專業。
許智凱表示，自己學法律出身，曾經有屋主遇到惡房客，他無償提供法律常識，分析處理步驟與建議法律途徑，解決屋主的燃眉之急，雖然屋主沒有立刻要賣屋，但他待客為友，建立長遠的關係，屋主之後要賣屋也會想到他；除此之外，信義房屋的專業團隊會相互補位，代書於簽約流程中精確解說，都能客戶更加信任與安心。
「用心照顧客戶的房子」許智凱說，要幫客戶賣房子，他會先以買方角度審視有哪些不足，例如他曾幫一名屋主賣屋，他觀察房屋的棟距很遠、採光很好，只是因為居住較久有些使用痕跡，他主動請清潔公司打掃，並放上香氛，買方看屋時的感受很好，很快順利成交，屋主也回饋，信義房屋的房仲總是能為屋主多想一點，前置作業用心，「把客戶的房子當成自己的房子在賣」，令他很感動。