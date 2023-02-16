房市／高雄輕軌年底「成圓」　交易量TOP 10出爐

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信義房屋高三區協理周清源指出，過去外界常認為，半導體南下高雄設廠的話題帶動了港都房市，但去年卻受到整體景氣走弱、設廠布局有變等狀況，使房市有所冷卻，不過，以在地觀點來說，高雄房市的支撐點不光是半導體大廠設廠等「短暫的火花」，反而是交通等基礎建設逐步到位，才是真正的支撐基礎。
周清源表示，例如北高雄美術館特區一帶，過去沒有捷運、輕軌等大眾運輸系統行經，輕軌通車後，加上台鐵地下化也增設了美術館車站，可說是補足了這片拼圖，並將美術館特區、農16特區等密集住宅區串聯了起來。
南高雄部分，周清源認為，亞洲新灣區的幾個站點周邊都是房市極具競爭力、發展性的區段，除了政府重大建設聚集，如輕軌C7軟體園區站至C9旅運中心站，區段不僅有豪宅產品、國宅產品、中古屋透天及電梯產品等，選擇性也很多元，連帶讓交易量也穩定維持不墜。
也因此，從去年輕軌站點周邊交易量來看，顯示出美術特館、亞灣區等原本就是高雄指標的住宅區段，在交通利多加持下，交易價量明顯受到帶動。
周清源亦指出，今年一般預估房市不會比2022年更樂觀，買賣雙方態度都呈現觀望，針對仍有剛性需求的自住客，建議更應鎖定具備交通機能、地點優越、周邊有重大建設推動等條件的區域，只要未來發展性不會不足，無論是久住或日後有轉手需求都能符合當下需求。