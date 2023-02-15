順應國際行情漲勢！中鋼112年3月份月盤鋼品盤調漲

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王錫欽說，在用鋼需求方面，中國20大會議後定調「擴大內需」的產業經濟政策，強化製造業投資支持力道，加快推進新型基礎建設布局，同時出台各項振興房市政策，有利催生用鋼需求釋出。
王錫欽並說，土耳其南部強震，使當地主要鋼廠部份生產及運輸受阻，可能降低其鋼材出口數量，轉優先供應災後重建需求，預期將帶動歐洲區用鋼需求升溫，而國際鋼市將進入第2季傳統旺季，各大型用鋼需求穩步回升，需求前景持續看好。
至於在鋼鐵供給方面，中國持續深化供給側改革，中鋼協公布去年粗鋼產量下降2.1%至10.13億噸，世界鋼鐵協會(worldsteel)統計去年全球粗鋼產量年減4.3%至18.315億噸，World Steel Dynamics(WSD)更預測，今年全球粗鋼產量進一步下降至18.22億噸，年減1.5%，預期全球鋼鐵供給將持續緊俏。
而在原物料行情方面，鐵礦砂價格超過每公噸125美元水準，冶金煤價格受東澳昆士蘭強降雨礦商撤離人員，中國重返澳洲煤炭交易市場傳聞甚囂塵上及用鋼需求帶動，上漲突破每公噸380美元，煉鋼成本攀升支撐國際鋼價易漲難跌。
王錫欽指出，國際鋼價U型反轉已進入上升通道，經濟面利空因素逐步淡化，受惠中國解封及歐美製造業景氣築底回升等利多加持，催動用鋼產業積極回補庫存，加以全球鋼材供給限縮、煉鋼原物料成本急遽上揚，預期國際鋼價將呈現易漲難跌格局。
王錫欽並指出，由種種因素，該公司乃決議112年3月份盤價，將緊跟國際行情漲勢為基調，採循序漸進、溫和調漲方式，且反映原物料成本高漲壓力，蓄積鋼市向上動能，3月份盤價續採「順勢、合宜、穩健」的一貫訂價原則，每公噸適度調漲600至1200元，盼下游客戶充實備料，以迎接2季度傳統旺季鋼市上漲商機，並順應淨零減碳的國際趨勢，預為超前部署，奠定鋼鐵業綠色變革的發展利基。