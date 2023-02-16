補班厭世需放風！捷運紅線3花季衝了　來這裡如秒到日本

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誰說鬱金香只能去荷蘭看！台北士林官邸就有滿園盛開的鬱金香，不只最經典的粉嫩顏色，還有紫色、紅色、黃色等五顏六色嬌豔鬱金香，最幸福的是只要坐捷運到士林站就可以輕鬆散步過去，可說是繁忙台北市的世外桃源。
北市府公園處指出，今年「遇見愛」鬱金香展以各式經典的邂逅場景來規劃5大主題展區，其中最引人注目的展區「荷你相遇」以荷蘭「庫肯霍夫鬱金香公園」為概念發想，將荷蘭三寶鬱金香、風車、木屐呈現於大門口打造臺版庫肯霍夫，浪漫各色的鬱金香花海，帶給您甜甜戀愛氛圍！
想體驗日式祈願體驗的朋友也可以到「幸福祈願」展區，公園處將日本祈願儀式搬進園區內，帶領大家體驗日式的幸福祈禱，一起將願望寫在愛心繪馬上，為親友祈願；其他還有以浪漫韓劇為發想的「轉角遇見愛」展區、「遇上夢幻泡泡」展區彷彿宮崎駿動畫《崖上的波妞》般夢幻，邀請民眾一起來拍照打卡。
士林官邸鬱金香展至今為止大受民眾歡迎，為防人流過多影響觀展品質以及發生危險，每天「士林官邸旅客」臉書粉專都會公布人潮「燈號」，以今天（2/15）為例，下午14:00的人潮為黃燈，意指「目前賞花人潮較多」，若18日補班日想安排前往的朋友們，不妨先去看看燈號標示，以免人擠人喔。
📌士林官邸「遇見愛」鬱金香展資訊站
時間：到2/19（日）8:00～18:00
地點：士林官邸 台北市士林區福林路60號
交通：捷運士林站2號出口 步行13分鐘
📍大安森林公園繡球花季
色彩飽和度超高的花園，誰看了不身心舒暢！堪稱「台北之肺」的大安森林公園近期進入牡鵑花、繡球花盛開季節，更將在3/1舉辦「2023台北牡鵑花季」，屆時將一路展到月底（3/31），北市府公園處盛邀民眾到時來大安森林公園欣賞盛開嬌豔牡鵑花。
不過趕在此之前，大安森林公園的繡球花已經迫不及待先綻放了！雖然公園處標明繡球花園2/17才正式開放，不過已經有不少民眾搶先隔著圍欄一睹這群花中精靈－繡球花的芳姿。大安森林公園中種植的繡球花為洋繡球，算是台灣常見的繡球花種，目前綻放的顏色有藍紫色、紫色、洋紅色，色彩飽和度超高有夠療癒！
📌大安森林公園花季資訊站
時間：繡球花園2/17開始，台北牡鵑花季3/1開始
地點：大安森林公園 台北市大安區新生南路二段1號
交通：捷運大安森林公園站4號出口出站即抵達
📍中正紀念堂櫻花季
免花錢買機票飛日本就可看到的「日本櫻花季」！位於捷運紅、綠線交接處的中正紀念堂，不僅是台北市重要交通樞紐，廣大的自由廣場、國家音樂廳、國家戲劇院等，都是民眾假日喜愛到訪的放風好去處。
來到櫻花旺季，自由廣場靠近「大孝門」處滿園櫻花已經粉嫩綻放，粉色花朵每朵都大方盛開，沿著步道讓人彷彿一秒置身日本，有趣的是，現場也有不少日本人前來參觀，可見連日本旅客都超愛來！
須注意的是，中正紀念堂為保障旅客賞花品質，擺出擋車柵欄規定「花季期間車輛請勿進入」，所以建議民眾還是搭乘捷運過來賞花較為方便喔。
📌中正紀念堂櫻花季
時間：建議白天前來拍照，體驗會最好。
地點：中正紀念堂 台北市中正區中山南路21號
交通：捷運中正紀念堂站5號出口出站即抵達