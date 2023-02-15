高中生最愛百大熱門科系　「中正犯罪防治」奪冠

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魏佳卉表示，值得關注的大學有臺師大、國防醫、長庚科大，百大熱門科系入榜最多的大學，第一名為臺大8系、第二名為成大及臺藝大7系。南北兩大頂尖大學為全國科系最齊全的大學，熱門科系入榜最多並不意外；並列第二名臺藝大所屬系所多半為最熱門的大傳、建築與設計學群。
「入榜5系擠入熱門大學第4名的臺師大卻是最特別的」，魏佳卉解釋，入榜的科系分屬不同學群，這些科系在其所屬學群不算最亮眼，但在專門領域卻是領頭羊，例如教育心理輔導、體育和設計等等。因為師資培育法上路，臺師大過去二十年來，面臨師培系所轉型的壓力，如今看來已經穩健走出新格局。
其他值得關注的學校，魏佳卉提到，還有國防醫學院，有著軍職公費和未來退役後國考雙重保障，全校5系共有醫學系和藥學系2系進入百大實屬不易，再來則是長庚科大，在私立科大中唯一有2系入榜，包括護理系和化妝品應用系，其以培養醫護人才見長，加上母集團台塑近年來發展生醫、醫美保養等產業，化妝品應用的就業出路受人矚目。
其次，值得關注的學群，魏佳卉認為有醫藥衛生、建築與設計、社會心理、大傳。大學18群當中，入榜最多科系的學群，分別為建築與設計18系、醫藥衛生17系、社會與心理13系及大眾傳播11系。建築與設計學群，舉凡建築、室內設計、服裝、多媒體設計皆涵蓋其中，但其專門領域發展多元。
魏佳卉發現，今年入榜成長最多的為醫藥衛生學群，主要為科大系統的國考科系，包括護理、藥學、物理治療等科系也都在其中，原因在於國考科系無論選擇普通大學或科技大學，最終就業的保障為通過國家證照考試，加上四技申請國考科系名額較多，基於就業保障，很多學測成績中等的同學，選擇科大相關科系報考。
至於，社會心理和大傳為近年高中生最愛的兩大學群，魏佳卉說明，前者為許多青少年對於自我探索有高度興趣，因此心理相關科系，向來是近年熱門關注科系焦點，大眾傳播學群則是網路社群媒體興起，年輕人對於學習媒體相關專業、展現自我成為網紅有著嚮往。
魏佳卉也分享，還有招牌科系包括東吳法律、中原室內設計、世新廣電、嘉南藥學、大仁藥學。老牌大學累積數十年業界口碑的招牌科系，向來也是學生們高度關注的科系。例如東吳法律校友包括法官、檢察官、律師都是引領國內司法界的精英；中原室內設計則是國內設計空間的領頭羊，其也是國內第一所培養室內設計碩士的大學；以傳播見長的世新，在臺灣媒體、電視、廣告、網路等領域，世新幫勢力龐大，今年世新廣電學士班更增加200名招生名額，也是因應市場發展需求。
嘉南和大仁兩所科大的藥學系，畢業生的藥劑師考照率，領先不少醫學大學藥學系，魏佳卉說，不管醫院藥劑師或者藥局的調劑工作，必須通過國家藥劑師證照考試。隨著醫療需求增加，藥劑師無論開業或者在醫院工作，都有穩定收入發展，不少有志於藥師職涯的同學，以考取國家證照為目標，通過四技申請選擇科大唯二的兩所藥學系。
另外，今年資通訊，僅4系入榜，目前國家人力需求高度關注的資通訊產業，僅有中央資工、臺科大資工、台大資工及成大資工入榜百大熱門科系。在全國大學2,849招收學士班系所中，電機相關科系有256系、資訊相關384系，占所有招生系所22.46%。
魏佳卉認為，目前國內培養資通訊人才的系所不缺，而是對相關領域有興趣的學生為常數分布，隨著少子化，報考人數等比例遞減，因此，在科系選擇多元的情況下，即使目前為熱門產業科系，但是各校相關科系的關注度就會分散，以至於百大熱門科系入榜的僅有4所。