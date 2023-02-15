麥當勞女神與客人交往過！有求必應仍被劈腿 超渣故事曝
網紅徐薇涵「海豚」曾於學生時期在麥當勞打工，被網友拍到照片爆紅，譽有「麥當勞女神」美名，自然又天真的個性，也深受許多粉絲熱愛。近日，海豚就在節目上分享，其實她曾跟麥當勞的男客人交往過，結果對方慣性劈腿，甚至對她說「男人是每30秒想到性的動物，妳不能滿足我，就不能怪我去找別人」，慘痛的經歷讓她永生難忘。
娛樂中心/綜合報導
海豚在節目《新聞挖挖哇》中分享她的第二任男友，是在麥當勞打工時遇到的客人，對方很帥，也常常在她上班時候出現，跟她要聯絡方式後，兩人才慢慢在一起，也得知對方會彈吉他又會作詞作曲，非常浪漫，「就是跟學生時期完全不一樣的人，就有一點新鮮感。」
但到交往後，男生卻跟她說，仍然會跟其他女生保持友好關係，也會出去約會吃飯，但一想到對方職業是小有名氣的網紅，海豚也覺得合理便答應條件，殊不知對方又聲稱，「男性是每30秒就會想到性的動物，妳不能滿足我，就不能怪我去找別人。」
由於當時涉世未深，海豚以為男友只是說說而已，沒想到真的背著她偷吃，趁她不在家，就叫不同的女生到家裡發生關係，但海豚當時一直希望對方會改變，於是就不斷在性方面討好男友，幾乎有求必應，直到後來媽媽開刀住院，剛從營區放假的男友卻堅持海豚留下來陪他，結果男友竟跑到醫院跪下來痛哭挽回，她才感到毛骨悚然，狠心分手。（編輯：詹鎰睿）