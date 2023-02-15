ØZI曝內心脆弱！狂「刺」自己獲重生 大腿內側全是瘀青
ØZI的新歌〈ADICA〉可說是他歷經過去一年低潮後的突破之作，拆解「ADICA」字面之意即為「After Dark I Come Alive」，從黑暗中我重生，當中能聽見ØZI挖掘內心脆弱並進入靈魂深處探討自我本質，在擁抱黑暗的一面、接受自己不完美的同時，也同時找到自我忠於音樂的狂熱價值，進而破繭找到重生之路。
記者吳雨婕/綜合報導
為詮釋歌曲中所表達在黑暗中歷經ego death（自我摧毀）後領悟覺醒心境 ，以該詞延伸，MV故事敘述ØZI在最黑暗的時期掉進了自我崩塌的世界中，並遇見了MANIACS（狂熱者們）後而從中得到了啟發，在反覆掙扎與不斷的自我質疑後，最終憤而拿起劍插進胸膛而獲得重生，他表示：「那把寶劍就是象徵了我把舊的ØZI殺掉，但在死亡之後我現在又重生了。」
值得一提的是，為了拍攝這支MV的ØZI可說吃盡苦頭，為了取拍攝角度得反覆拿長劍「刺」自己，讓他笑說「一天內死了好幾次！」另外在拍攝畫臉譜鏡頭時，戲分吃重、同時扮演自己及狂熱者的ØZI得在一天內反覆化妝、卸妝不下十次，光是花妝就得花上快一小時，此外，怕高的他克服恐懼吊鋼絲，還要擺出許多超難的姿勢，讓他笑說「根本在練核心肌群！」而也因為長時間吊鋼絲，讓ØZI不僅拍到暈頭轉向，更因為卡在褲襠護具弄得他胯下瘀青，拍完連連苦笑說：「特技演員真的不是人人能當！」