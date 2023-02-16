電動車將屆報廢期！廢電池處理需求增　環署祭對策

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環保署說明，目前已有6家廢乾電池處理業受補貼機構，處理量能每年3506公噸，預估可滿足2025年前電動車陸續報廢廢電池量。環保署日前已調高廢二次鋰電池補貼費率，增加產業設廠意願，並，已規劃推動措施，結合學研機構發展及橋接產業技術，建立電池高值化處理及循環產業鏈。
環保署補充說明，為因應2030年可能的產生量，已於110年7月1日調高廢二次鋰電池的補貼費率，透過經濟誘因，提高處理業增加量能及提升技術，實施一年多來，發現回收量已有明顯提高外，並有明顯增加產業投資設廠意願，除現有處理廠，包括電池材料商、儲能電池製造業、電動車品牌商、其他處理廠、材料精鍊廠等，均向環保署表達或提出國內設廠或增加產線的評估規劃。
環保署表示，為持續推動資源循環零廢棄及料留臺灣循環目標，已於我國2050淨零轉型「關鍵戰略8－資源循環零廢棄」，列有各期推動措施，將透過補助創新研發及委託科技發展計畫，輔導業者以高值化方式處理廢電池，以產業需用材料的觀點出發，橋接技術給產業並輔導業者，從分選前處理即行優化，並導入現有回收業者缺乏的濕法電池原料配方技術，預期可達到高值循環及高質利用鈷、鎳等電池正極材料，期穩健推動並建立多元發展的循環產業鏈。