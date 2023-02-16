餐酒限定優惠！「鹿兒島燒酎」點餐就送 默契挑戰換特調
日本九州南端的鹿兒島縣，在台以鹿兒島和牛廣增知名度，但鹿兒島的「甘藷燒酎」更是代表性產物，全鹿兒島共有2,000款以上燒酎，是名符其實的燒酎王國。鹿兒島縣政府及鹿兒島縣酒造組合於即日起至3/5，在台串聯全台13家居酒屋、日本料理餐廳帶來「2023鹿兒島燒酎祭」，只要到活動餐廳點選指定料理填問券，即可免費享用鹿兒島燒酎。同時，保險套品牌杜蕾斯聯手7家人氣餐酒館，只要線上挑戰「愛的性電感應」默契測驗，就可兌換聯名特調、餐點。
記者鍾怡婷/綜合報導
今年度的「2023鹿兒島燒酎祭」，以蒸餾酒類別內平均酒精濃度僅25%的餐酒百搭王者「燒酎」，精選台灣餐廳合作，有獨樂清酒食堂、牛吉燒肉、花酒藏餐酒館、鷲 炎鹽串燒 居酒屋、榮和漢酒肴、子曰深夜食堂、KOKORO心居酒屋、鮨水之花、よりみち、三合串居酒屋和居酒屋、ヒゲMao日本燒酎吧、田舍吉川慎太郎日本家常料理共13家，各家餐廳專業選出與料理最搭配的燒酎，只要點指定餐點，就可以免費享用鹿兒島燒酎。
像是「獨樂清酒食堂」只要點「土佐燉牛筋」就可免費享用年度入賞酒「小鹿酒造 小鹿」兩杯，藉由蛋黃白味噌、酒粕白味噌的香甜，與牛筋肉串、小鹿燒酎堆疊起甜美口感。另家台北知名的「牛吉燒肉」，指定餐為「牛舌擔擔麵」即可免費嚐鮮「國分酒造 全量芋麴 芋」燒酎，台式擔擔麵的肉旨油香，搭配著甘藷燒酎更顯香甜，令人驚呼原來燒酎很搭台式料理！
限時餐酒優惠不容錯過的還有，杜蕾斯在台北精選七家餐酒館限時出沒，只要完成線上「愛的性電感應」默契測驗，就可兌換期間限定聯名餐飲。放感情、醉好餐酒館系列餐酒館玩完測驗，可兌換一杯限定杜蕾斯聯名無酒精特調飲品；GUMGUM Beer & Wings雞翅啤酒吧，玩測驗可兌換限定杜蕾斯聯名愛的莎郎哈密瓜餐點；零貳柒餐酒館玩完測驗，可兌換限定杜蕾斯聯名費城起司牛肉刈包。並且現場打卡就能拿到驚喜小禮物！