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台灣旅館有夠貴！一夜破4千　南投湖畔房「住一晚16萬」

▲交通部觀光局公布2022年觀光旅館營運統計資料，平均入住價格4195元，其中以南投最高，入住每晚平均飆破1萬5151元。（圖／翻攝自雲品溫泉酒店官網）
▲交通部觀光局公布2022年觀光旅館營運統計資料，平均入住價格4195元，其中以南投最高，入住每晚平均飆破1萬5151元。（圖／翻攝自雲品溫泉酒店官網）

記者汪睿琦/綜合報導

疫情雖重創旅遊產業，但根據近日交通部觀光局公布2022年觀光旅館營運統計資料，發現台灣觀光旅館平均入住價格為4195元，其中又以南投最高，每晚飆破1萬5151元，雖住用率還未能回歸至2019年前水準，但客房均價卻貴了1成（2019年為3756元），創下新高。《NOWnews今日新聞》特地蒐羅南投唯3間、坐落在日月潭旁的高級旅館，包含涵碧樓、雲品溫泉酒店日月潭、日月行館酒店，其中雲品溫泉酒店總統套房每晚超狂破16萬元，是否真的「物超所值」，提供給有寬裕預算的旅客參考，下次去南投不妨前往享受一下！

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📍涵碧樓
涵碧樓坐落於日月潭旁，歷時五年、透資18.6億鉅資打造湖邊禪風主題飯店，以「極簡」、「禪風」為設計核心，不僅擁有絕美客房外，還有SPA、健身房、三溫暖等休閒會館，以及別墅區可供房客選擇。綜觀網友對於房間特色評價，有人說涵碧樓是將「峇里島VILLA度假的舒適感設計進房間裡」，園區內圓形門板、禪風竹屋，房間內還偶有淡淡的木質清香，相當適合喜愛放鬆VILLA旅行的朋友。

有鑑於交通部觀光局公布數據，南投竟是台灣國旅「最貴房間」，涵碧樓業者喊冤：「房價連年穩定並無波動」，業者更苦笑，「從開幕就是1萬2左右的價位了！」以一晚要價1萬7600元的湖景套房為例，不僅讓旅客擁有私密陽台空間，2位成人還能吃到館內東方餐廳、湖光軒等湖畔餐廳享用餐宴，風景、住宿體驗等加總起來，讓不少住過的網友都直呼：「真的很超值」。

▲有人說涵碧樓是將「峇里島VILLA度假的舒適感設計進房間裡」，園區內圓形門板、禪風竹屋，房間內還偶有淡淡的木質清香，相當適合喜愛放鬆VILLA旅行的朋友。（圖／翻攝自涵碧樓官方臉書）
▲有人說涵碧樓是將「峇里島VILLA度假的舒適感設計進房間裡」，園區內圓形門板、禪風竹屋，房間內還偶有淡淡的木質清香，相當適合喜愛放鬆VILLA旅行的朋友。（圖／翻攝自涵碧樓官方臉書）
▲涵碧樓內充滿禪意的竹屋。（圖／翻攝自涵碧樓官方臉書）
▲涵碧樓內充滿禪意的竹屋。（圖／翻攝自涵碧樓官方臉書）
▲涵碧樓業者苦笑「價格從開業就沒怎麼波動」，以一晚要價17600的湖景套房為例，價值加總讓住過的旅客都說值得。（圖／翻攝自涵碧樓官網）
▲涵碧樓業者苦笑「價格從開業就沒怎麼波動」，以一晚要價17600的湖景套房為例，價值加總讓住過的旅客都說值得。（圖／翻攝自涵碧樓官網）
📍雲品溫泉酒店日月潭
與君品酒店同為雲朗觀光集團的雲品溫泉酒店，是日月潭北邊赫赫有名的知名高級酒店，館內自從921大地震後踏上重建之路，過程中鑿了1000多米發現「日月潭第一泉」，豐富的地下溫泉也成為雲品溫泉酒店鎮店之寶。

旅客入住雲品溫泉酒店不只可以享受精緻房型、飽覽日月潭美景外，還可以直接去日月潭中間大玩時下最流行的SUP立式划槳衝浪、報名雲品巴士去南投暨南大學賞櫻花。不僅入住飯店，飯店也幫你安排好行程，旅客只需帶著雀躍的心前往即可。

至於民眾最好奇的房價部分，依照官網顯示，「經典套房系列」一晚價位1萬2588元至2萬2588元都有，端看旅客選擇何種配套旅程包；「尊榮套房系列」則落在1萬8088至4萬5088元一晚，可選擇入住和式套房、湖景套房等，另外最高級的總統套房最貴則來到一晚16萬7088元。

▲旅客入住雲品溫泉酒店不只可以享受精緻房型、飽覽日月潭美景外，還可以直接去日月潭中間大玩時下最流行的SUP立式划槳衝浪、報名雲品巴士去南投暨南大學賞櫻花。（圖／翻攝自雲品溫泉酒店官網）
▲旅客入住雲品溫泉酒店不只可以享受精緻房型、飽覽日月潭美景外，還可以直接去日月潭中間大玩時下最流行的SUP立式划槳衝浪、報名雲品巴士去南投暨南大學賞櫻花。（圖／翻攝自雲品溫泉酒店官網）
▲館內自從921大地震後踏上重建之路，過程中鑿了1000多米發現「日月潭第一泉」，豐富的地下溫泉也成為雲品溫泉酒店鎮店之寶。（圖／翻攝自雲品溫泉酒店官方臉書）
▲館內自從921大地震後踏上重建之路，過程中鑿了1000多米發現「日月潭第一泉」，豐富的地下溫泉也成為雲品溫泉酒店鎮店之寶。（圖／翻攝自雲品溫泉酒店官方臉書）
▲與君品酒店同為雲朗觀光集團的雲品溫泉酒店是日月潭北邊赫赫有名的知名高級酒店，圖為日月潭湖景。（圖／翻攝自雲品溫泉酒店官方臉書）
▲與君品酒店同為雲朗觀光集團的雲品溫泉酒店是日月潭北邊赫赫有名的知名高級酒店，圖為日月潭湖景。（圖／翻攝自雲品溫泉酒店官方臉書）
📍日月行館
同樣坐落於日月潭畔，三面環湖的日月行館前身為「原 蔣公行館」，不過經過921大地震重創當地後，原蔣公行館已全數震毀，踏上重建之路後，日月行館才承襲蔣公行館精神，重新將嶄新的面目呈現給國人。

房型部分，日月行館規劃了船桅套房、行館套房、皇居套房等不同主題房型，主打每一間套房都欣賞得到日月潭湖面景觀；不僅客房體驗，館內具備多種頂級、高品味設施與餐廳，還有從泰國空運來台的moon spa，還有全台首創水中酒吧無邊際泳池等，房客不必再特別出門，就能享受最頂級的放鬆體驗。

價格方面，日月行館共有5種房型，最低價位日月套房2萬2000元一晚、最高檔則是皇居套房，要價8萬2500元。記者實際上官網查詢，目前官網均查無空房，旅客千萬不要覺得是官網當機，業者透露目前日月行館正在封館進行內部整修，至於何時重新開幕會在官網更新公布，有興趣的朋友可以持續關注官網動態喔。

▲日月行館規劃了船桅套房、行館套房、皇居套房等不同主題房型，主打每一間套房都欣賞得到日月潭湖面景觀。（圖／翻攝自日月行館官網）
▲日月行館規劃了船桅套房、行館套房、皇居套房等不同主題房型，主打每一間套房都欣賞得到日月潭湖面景觀。（圖／翻攝自日月行館官網）
▲三面環湖的日月行館前身為「原 蔣公行館」。（圖／翻攝自日月行館官網）
▲三面環湖的日月行館前身為「原 蔣公行館」。（圖／翻攝自日月行館官網）
▲不僅有客房體驗，館內具備多種頂級、高品味設施與餐廳，還有從泰國空運來台的moon spa，還有全台首創水中酒吧無邊際泳池等。（圖／翻攝自日月行館官方臉書）
▲不僅有客房體驗，館內具備多種頂級、高品味設施與餐廳，還有從泰國空運來台的moon spa，還有全台首創水中酒吧無邊際泳池等。（圖／翻攝自日月行館官方臉書）
▲目前館內正在進行整修，業者透露會將開幕訊息放在官網給民眾知道。（圖／翻攝自日月行館官方臉書）
▲目前館內正在進行整修，業者透露會將開幕訊息放在官網給民眾知道。（圖／翻攝自日月行館官方臉書）

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