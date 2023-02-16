台灣旅館有夠貴！一夜破4千　南投湖畔房「住一晚16萬」

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涵碧樓坐落於日月潭旁，歷時五年、透資18.6億鉅資打造湖邊禪風主題飯店，以「極簡」、「禪風」為設計核心，不僅擁有絕美客房外，還有SPA、健身房、三溫暖等休閒會館，以及別墅區可供房客選擇。綜觀網友對於房間特色評價，有人說涵碧樓是將「峇里島VILLA度假的舒適感設計進房間裡」，園區內圓形門板、禪風竹屋，房間內還偶有淡淡的木質清香，相當適合喜愛放鬆VILLA旅行的朋友。
有鑑於交通部觀光局公布數據，南投竟是台灣國旅「最貴房間」，涵碧樓業者喊冤：「房價連年穩定並無波動」，業者更苦笑，「從開幕就是1萬2左右的價位了！」以一晚要價1萬7600元的湖景套房為例，不僅讓旅客擁有私密陽台空間，2位成人還能吃到館內東方餐廳、湖光軒等湖畔餐廳享用餐宴，風景、住宿體驗等加總起來，讓不少住過的網友都直呼：「真的很超值」。
📍雲品溫泉酒店日月潭
與君品酒店同為雲朗觀光集團的雲品溫泉酒店，是日月潭北邊赫赫有名的知名高級酒店，館內自從921大地震後踏上重建之路，過程中鑿了1000多米發現「日月潭第一泉」，豐富的地下溫泉也成為雲品溫泉酒店鎮店之寶。
旅客入住雲品溫泉酒店不只可以享受精緻房型、飽覽日月潭美景外，還可以直接去日月潭中間大玩時下最流行的SUP立式划槳衝浪、報名雲品巴士去南投暨南大學賞櫻花。不僅入住飯店，飯店也幫你安排好行程，旅客只需帶著雀躍的心前往即可。
至於民眾最好奇的房價部分，依照官網顯示，「經典套房系列」一晚價位1萬2588元至2萬2588元都有，端看旅客選擇何種配套旅程包；「尊榮套房系列」則落在1萬8088至4萬5088元一晚，可選擇入住和式套房、湖景套房等，另外最高級的總統套房最貴則來到一晚16萬7088元。
📍日月行館
同樣坐落於日月潭畔，三面環湖的日月行館前身為「原 蔣公行館」，不過經過921大地震重創當地後，原蔣公行館已全數震毀，踏上重建之路後，日月行館才承襲蔣公行館精神，重新將嶄新的面目呈現給國人。
房型部分，日月行館規劃了船桅套房、行館套房、皇居套房等不同主題房型，主打每一間套房都欣賞得到日月潭湖面景觀；不僅客房體驗，館內具備多種頂級、高品味設施與餐廳，還有從泰國空運來台的moon spa，還有全台首創水中酒吧無邊際泳池等，房客不必再特別出門，就能享受最頂級的放鬆體驗。
價格方面，日月行館共有5種房型，最低價位日月套房2萬2000元一晚、最高檔則是皇居套房，要價8萬2500元。記者實際上官網查詢，目前官網均查無空房，旅客千萬不要覺得是官網當機，業者透露目前日月行館正在封館進行內部整修，至於何時重新開幕會在官網更新公布，有興趣的朋友可以持續關注官網動態喔。