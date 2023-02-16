劉文正過世噩耗攏是假！伊能靜：不是大家說的就是真的
劉文正淡出演藝圈移居美國後就神隱至今，卻在昨（15）日傳出他已經於去年11月過世，可隨即又有友人透露死訊為假，當時劉文正的經紀人兼好友夏玉順還生氣表示「就是死了」，沒想到過了一晚，峰迴路轉，夏玉順又改口人活著。身為劉文正徒弟之一的伊能靜，在得知此事後，於今（16）日稍早在微博發文。
記者吳雨婕/綜合報導
伊能靜昨天出席活動時，獲知劉文正過世消息，情緒難掩悲痛，轉身哽咽，似乎受到嚴重打擊，孰知事件來了個大翻盤，夏玉順先前信誓旦旦表示劉文正過世，竟是戲弄了外界，今天更翻供直言已經與劉文正聯絡上，人還活著，伊能靜知道恩師的死訊，全是一場烏龍後，在微博發文：「不是大家都說的，就是真的。」字句盡是無奈。
事實上，昨天劉文正爆出過世噩耗，《NOWnews今日新聞》第一時間致電求證夏玉順，關於劉文正離世消息是否為真，他老神在在表示，劉文正於去年生日前兩周，因心肌梗塞過世。事後有親近友人出面駁斥死訊傳聞，他仍以自己信譽為憑，直言：「劉文正真的死了，不然就請那個人出來講。」怒轟是有心人士刻意鬧事，隨著消息發酵，他又在今天改口劉文正還活著，讓人不禁試想，鬧事者到底為何人？