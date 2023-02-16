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拆「蛋」危機！鄭文燦喊別囤積　營業稅擬延長減免3個月

▲國內雞蛋批發價格每台斤上漲2元至52元，行政院副院長鄭文燦（左）、農委會主委陳吉仲（右）實地走訪賣場看雞蛋供應情形。（圖／記者葉政勳攝 , 2023.02.16）
▲國內雞蛋批發價格每台斤上漲2元至52元，行政院副院長鄭文燦（左）、農委會主委陳吉仲（右）實地走訪賣場看雞蛋供應情形。（圖／記者葉政勳攝 , 2023.02.16）

記者許若茵／台北報導

近期部份通路買不到蛋、蛋價飆漲，引發民眾批評，今（16）日行政院副院長鄭文燦赴通路視察雞蛋供應狀況。鄭文燦表示，將計畫再延長營業稅減免3個月，降低雞農負擔，他也呼籲民眾別囤積雞蛋，預計2月下旬至3月上旬產能就會恢復。

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農委會畜牧處處長張經緯表示，人均消耗量每年355顆，在全球排名數一數二，蛋雞在20週齡時會開始產蛋至85週，再進行淘汰或換羽，現有3136萬隻產蛋雞、雞蛋每日生產量11.3萬箱，約2260萬顆，約有半數會進入洗選系統，逐顆噴印後進入超商超市，另外半數會進入傳統市場、零售商。

張經緯指出，從109年6月至112年1月，飼料價格從每公斤11.4元飆漲至17.3元，蛋價也從24.5元攀升至40.5，由於飼料佔生產成本7成，因此產銷價格和飼料成本有很高的連動關係。

進一步比較各國蛋價，張經緯分析，現在美國蛋價每顆約台幣7.3元、日本5.77元、台灣5.28元，漲幅相對穩定，且從禽流感撲殺雞隻數量來看，美國撲殺5700萬隻、日本1478萬隻，台灣撲殺73萬隻，防疫成就穩定，對於雞蛋供應也有助益。

農委會主委陳吉仲坦言，過去3年受到新冠疫情影響，短期船運成本提高、俄烏戰爭關係，原物料上漲，全球畜產品價格都上揚，農民沒有一定利潤，就無法提供雞蛋，且進口雞蛋會比國內更貴。

陳吉仲強調，國內另一挑戰是極端氣候跟禽流感，遵循行政院指示，各大通路推出平價蛋，會如期供應，也會確保國人在超市或是傳統市場都能買到雞蛋，預估2月下旬至3月上旬就會恢復產能，現在將從加工先調度蛋到其他通路。

鄭文燦也喊出3個目標，要確保消費者買得到、價格合理可接受、並確保雞蛋自給自足率，雖然目前產蛋率有下降一些，但產銷雙方有聯繫機制，也將召開物價會義，計畫再減免營業稅至6月底，確定後就會盡速公告。

鄭文燦喊話，希望民眾不要囤積雞蛋，雞蛋買新鮮就好，產能2月底、3月初就會恢復，也希望通路分時段供應，讓消費者都能買到雞蛋。
 

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