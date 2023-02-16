MLB／春訓開始就傳噩耗　遊騎兵、洋基接連掛傷號

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deGrom休賽季與遊騎兵簽下一紙5年1.85億美元(約台幣56億)的超大合約，但是傷病史豐富的他前兩年出賽場次都不超過15場，遊騎兵總管Chris Young受訪表示，他是在前幾天進牛棚練投後感到身體左側有點緊繃，並且認為可能是亞利桑那最近溫度較低導致，但是狀況並不嚴重，會讓他休息一兩天再進行訓練。
洋基隊部分，原本入選本屆經典賽美國隊的Cortes，因為在家附近進行衝刺自主訓練，導致他的右腳二級拉傷，這個傷勢不僅使他因此退出國家隊，還有近兩週時間無法上投手丘投球，但他認為傷勢樂觀，仍有機會趕上開季。
另一位受傷的投手Montas則不像Cortes如此幸運，休賽季被發現右肩發炎的他，因為持續感到不適，於是決定動關節鏡手術治療，可能因此使他趕不上新賽季的上半季，洋基隊可能會讓Domingo Germán或Clarke Schmidt來暫代他的先發輪值位置。
除了deGrom、Cortes與Montas之外，包含上賽季遭遇到胸廓出口症候群的華盛頓國民隊王牌投手Stephen Strasburg，經過一整季的復健後，近期開始進入牛棚練投，但在第二次練投時又感到不舒服，目前正尋求近一步的醫療建議，也不確定會不會繼續留在春訓基地。