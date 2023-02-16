規範歇、停業場所 內政部：每年需辦1次消防設備檢修
消防法去年5月11日修正公布施行相關消防安全設備檢修及申報規範，內政部今（16）日召開部務會報，通過修正「消防安全設備檢修及申報辦法」，明確規範歇業或停業場所，應每年辦理1次消防安全設備檢修及申報；若場所消防安全不符者，也要求立即改善；授權管理權人更新簡易消防設備，確保場所消防設備能發揮即時警報、滅火、避難等功能，保障人民財產安全。內政部提到，該辦法擬於近期完成法制作業後發布施行。
記者翁子竣／台北報導
內政部今表示，本次依消防法授權規定，修訂各類場所包含歇停業場所，應每年辦理1次消防安全設備檢修及申報；如果消防安全設備檢修結果有不符規定者，應須立即改善，並檢附改善完成的證明文件，以確保場所管理權人落實辦理建築物消防安全設備管理、申報及修繕，提升場所消防安全設備的管理效能。
內政部指出，考量目前消防安全設備檢修需委託消防設備師（士）理，為更有效率汰舊換新消防設備，這次也針對僅設有滅火器、標示設備或緊急照明燈等非系統式消防安全設備的場所，該類設備可由外觀或簡易操作判定性能，且更換新品沒有困難性，並增列管理權人即可自行辦理消防安全設備檢修。
最後，內政部說明，本次也增訂場所所在地主管機關，受理定期檢修結果申報的查核及處理方式、建築物整棟已無使用情形的認定基準，及其管理權人申請免辦理定期檢修、申報檢修結果的作業程序，以完善作業流程。內政部指出，本次通過修正「消防安全設備檢修及申報辦法」，將於近期完成法制作業程序後，發布施行。