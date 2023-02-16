WBC／台灣隊延續首戰火力　得分破15再勝味全龍

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先攻的台灣隊在首局就靠著前兩棒打者鄭宗哲、林立的連續長打破蛋，第二局再由第七棒成晉的二壘安打帶起攻勢，單局猛攻4分，第三局再靠著第八棒指定打擊高宇杰的二壘安打，前三局就取得7比0的領先。
在度過第四局沒得分的情況之後，第五局台灣隊攻勢再起，面對味全龍隊林凱威，從第五棒范國宸開始，連續五人上壘，包含四支安打、一次保送，在代打江坤宇以野手選擇上壘後，旅美好手張育成首度上場代打，就敲安打回單局第四分，也因為投手達到限制的用球數，所以該局做終。
第七局台灣隊進攻，投手換上「火球男」，同時也是擔任台灣隊訓練員的林振瑋主投，一上場就超過150公里的火球連發，但卻送出兩次保送、被郭天信敲出一支安打，擠成滿壘，對決江坤宇時被敲出三壘方向滾地球，但是味全龍隊換上來守三壘的林威廷傳本壘發生暴傳，一口氣再失兩分，該局也因達到使用球數被叫停。
在第八局第二次上場打擊的張育成再度敲安，與下一棒林子偉的長打連線，繼續追加分數，單局台灣隊再拿下兩分，最後成功以大比分差距贏球。
先發戰母隊的王維中與接替的江少慶各投兩局，分別使用32、29球，皆沒有失分，其中江少慶在第四局面對了六位打者，解決其中四位，兩人最快球速都超過145，其他包含陳冠偉、呂彥青、陳禹勳、曾峻岳也都各負責一局，僅有陳禹勳在第八局有失分紀錄，而台灣隊的第五局則是由龍隊的吳秉恩來接替。