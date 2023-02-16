新北春紛節連2天免費玩！孫盛希、?te壓軸 懶人包一次看
春天來到，正是賞花的好時節！除了台北市內各大花季紛紛盛開，花神也悄悄降臨新北市。今（16）日新北市府高灘處公布「2023新北春紛節」活動細節，將於3/18~3/19在全台最大都會公園－三重新北大都會公園登場，除了響應春天百花齊放，將活動會場打造成「巨大花花世界」之外，還有春日市集、浪漫野餐活動，連兩天還會邀請「最強新人」?te壞特、「情歌小天后」孫盛希壓軸開唱，邀請民眾一同來三重新北大都會公園一起聽超chill jazz樂，一邊享受春日美好！
記者汪睿琦/綜合報導
高灘處今首先邀請到榮獲金曲獎、金音獎肯定的謝明諺及羅妍婷組成二重奏，同時邀請舞者現場表演Swing dance，營造浪漫、慵懶，隨意搖擺的春之舞會，為即將到來的春日饗宴暖身。
接著眾所矚目的各項活動細節也接連曝光，水利局宋德仁局長揭露，活動現場有「全臺最大春日市集」，期間也將持續邀請國內、外傑出樂手及曾獲金曲獎、金音獎的音樂人演出。
高灘處說，活動期間整個會場將被打造成春紛花園的概念，營造巨大花朵的植栽造型，民眾到場像是縮小後來到巨大的花花世界。不要以為舞台就只是簡單的花花，高灘處力邀獲金鐘獎一般節目類美術設計獎肯定的李信興所帶領的「調皮工作室」團隊操刀，以花為主題設計一朵繽紛絢麗的舞台，周邊更規劃了許多裝置藝術，讓大家好好欣賞及盡情拍照。
最後高灘地工程管理處張修銘處長也表示，活動現場除了精采表演，還有百攤市集，集結三大知名市集品牌，包含「水水市集」、「有趣市集」、「愛手創」等，融合藝術文創、異國美食，為2023新北春紛節增添浪漫氣息。
📍2023新北春紛節資訊站
活動時間：3/18（六）~3/19（日）15：00－20：00
活動地點：三重新北大都會公園
交通：請多利用大眾運輸工具前往會場
參與方式：免費入場
活動亮點：
3/18「金獎之夜」、3/19「國際之夜」，邀請國內、外傑出樂手及曾獲金曲獎、金音獎的音樂人輪番上陣。
活動兩日更由「金曲神秘新人?te壞特」（19:00-19:45）、「金曲唱作小天后孫盛希」（19:15-19:50）壓軸演出。
「浪漫有春」也會由亞洲排名第二、全臺灣最大的-Swing Taiwan 社交舞與搖擺舞學校現場教學，邀請民眾一起體驗浪漫輕快的Swing Dance，在草地上來場自由奔放的春之舞會。